معاون فرماندار گناوه: برپایی هرگونه نمایشگاه منوط به تایید کارگروه است

به گزارش خبرنگار مهر،حمیده سراجی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی نمایشگاهی گناوه گفت: برپایی هرگونه نمایشگاه در شهرستان منوط به بررسی و تأیید کارگروه نمایشگاهی است.



معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری گناوه افزود: درخواست‌های برگزاری نمایشگاه متقاضیان، بررسی و پس از تأیید اکثریت اعضای کارگروه، معرفی می شود.



وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه‌ها از نیمه نخست آبان‌ماه بوده، که تاریخ دقیق آن پس از طی مراحل بررسی و تأیید کارگروه نمایشگاهی ، اطلاع رسانی خواهد شد.



معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری گناوه گفت: در این جلسه تمهیدات و برنامه ریزی لازم جهت برپایی نمایشگاه با همکاری اعضا و همراهی دستگاههای مرتبط اندیشیده شده است.

نشست کارگروه تخصصی نمایشگاهی با دستور کار بررسی درخواستهای واجدین شرایط برگزاری نمایشگاه پاییزه در فرمانداری شهرستان گناوه برگزار شد.