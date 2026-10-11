گسترش منطقه زرد در غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی منطقه ممنوعه موسوم به خط زرد در نوار غزه را گسترش داده که این امر به آواره شدن شماری از ساکنان مناطق مختلف این باریکه منجر شده است.

نظامیان اشغالگر خط زرد را در غرب محله شجاعیه جابه‌جا کرده ‌اند، به‌گونه ‌ای که اکنون این خط در فاصله حدود ۱۰ متری خیابان صلاح‌الدین، در شرق شهر غزه، قرار دارد.

هنگام سپیده دم، فلسطینی‌های محله شجاعیه با کمال تعجب متوجه شدند که بلوک‌های بتنی که «خط زرد» را مشخص می‌کردند، به سمت غرب منتقل شده و در مقابل خانه‌هایشان قرار گرفته‌اند که نشان دهنده گسترش جدید کنترل ارتش اشغالگر در شرق شهر غزه است.

یکی از ساکنان که ترجیح داد ناشناس بماند، به خبرگزاری آناتولی گفت که آنها «شب وحشتناک و دلهره‌آوری» را در میان انفجارها و تیراندازی‌های سنگین ارتش اشغالگر و خودروهایش پشت سر گذاشته‌اند، اما صبح امروز خود را در محاصره بلوک‌های بتنی یافته‌اند.

این تحرک توسعه طلبانه ارتش رژیم صهیونیستی منجر به آوارگی ده‌ها خانواده فلسطینی به مناطق غربی شهر غزه شده است، زیرا خانه‌های آنها اکنون در منطقه جدید تحت کنترل ارتش اشغالگر قرار دارد.

اگرچه خودروهای نظامی پس از رخنه عقب‌نشینی کردند، اما قرار دادن بلوک‌های بتنی نشان می‌دهد که این منطقه تحت سیطره ارتش اشغالگر است و ساکنان در معرض خطر قرار دارند.

پس از گسترش این منطقه، برخی از ساکنان غزه مجبور شدند خانه‌ها و مناطق محل سکونت خود را ترک کنند، زیرا مناطق آن‌ها در محدوده جدید خط زرد قرار گرفته است.

این تحولات هم‌زمان با گذشت یک سال از توافق آتش ‌بس در نوار غزه رخ می ‌دهد.

بر اساس توافق آتش‌بس، به نیروهای اشغالگر اجازه داده شد در ۵۳ درصد از مساحت نوار غزه باقی بمانند؛ محدوده ‌ای که رژیم صهیونیستی با استفاده از موانع و خطوطی موسوم به خط زرد مشخص کرده بود.با این حال، طبق داده‌های رسمی، ارتش اشغالگر پس از گذشت یک سال همچنان حدود ۷۰ درصد از نوار غزه را تحت کنترل دارد. از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌ بس، رژیم صهیونیستی از شدت حملات خود کاسته، اما حمله به نوار غزه را تقریبا به ‌صورت روزانه ادامه داده است.