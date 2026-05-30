به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: تاکنون هزار و ۳۶۰ واحد نیازمند احداث مجدد و ۹۲ هزار واحد نیازمند تعمیر شناسایی شده‌اند.

وی افزود: در مدت اخیر بیش از ۱۳۰ هزار پرونده کارشناسی و ارزیابی در ۲۴ استان کشور تشکیل شده و ستادهای بنیاد مسکن به‌صورت فعال در حال پیگیری روند ارزیابی و بازسازی هستند. بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی شهرها و روستاهای آسیب‌دیده به‌جز کلان‌شهرها را بر عهده دارد و در همین راستا فرآیند ارزیابی خسارت‌ها با سرعت در حال انجام است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن بیان کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، هزار و ۳۶۰ واحد در بخش احداثی قرار دارند و ۹۲ هزار واحد نیز در بخش تعمیری شناسایی شده‌اند. بخش دیگری از خسارت‌ها نیز مربوط به اسباب و لوازم اساسی خانوارها بوده که مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: واحدهای تعمیری در سه گروه تعمیری نوع یک، دو و سه دسته‌بندی شده‌اند که خوشبختانه تاکنون عملیات تعمیر ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد به پایان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد واحدهای تعمیری شناسایی‌شده، مراحل تعمیر و بازسازی را پشت سر گذاشته‌اند.

جودی اظهار کرد: حدود ۴۰ هزار واحد از واحدهای آسیب‌دیده نیازمند تعمیرات جزئی از جمله در و پنجره بوده‌اند و بخش دیگری شامل حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد، نیازمند تعمیرات اساسی بوده است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از عملیات بازسازی و تعمیرات با همکاری و مشارکت مردم، خیرین و حمایت‌های بنیاد مسکن انجام شده است. بسیاری از مالکان شخصاً نسبت به انجام تعمیرات اقدام کرده‌اند و پس از ارائه فاکتورها، هزینه‌های مربوطه به‌تدریج در حال پرداخت است.

