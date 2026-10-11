بررسی راهکارهای تأمین انرژی در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «راهکارهای تأمین انرژی در نیمه دوم امسال» با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

در ابتدای جلسه طرح دو فوریتی استفساری در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر طرح‌های عمرانی از جهت تطابق و مغایرت با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش بررسی راهکارهای تأمین انرژی با توجه به ناترازی‌های موجود و خساراتی که به بخش انرژی در طول جنگ وارد شده مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های مربوطه گزارش‌های خود را در این زمینه ارائه کردند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم، ریاست کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص این موضوع گفت: بازنگری در مصوبات مصارف انرژی، تصویب میزان استاندارد مصرف انرژی خانگی، اصلاح سیستم حمل‌ونقل بار، انتفاع صرفه‌جویی در مصرف انرژی به صرفه‌جو و پیشگیری جدی از هدر رفت انرژی و تهیه پیوست فرهنگی و تبلیغی برای بهینه‌سازی مصرف ضروری است.

وی در ادامه گفت: دو کارگروه یکی در جهت بررسی و پیگیری نحوه نوسازی ناوگان حمل و نقل با اولویت جاده‌ای، و دیگری در راستای بررسی وضعیت رمزارزها تشکیل شده است.

براساس این گزارش، سید مهدی هاشمی دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع با اشاره به تلاش جهادی دستگاه‌های مرتبط در راستای تأمین انرژی، جبران بخش مهمی از خسارات و بازگرداندن بخشی از انرژی برق و گاز و پالایشی کشور به چرخه تولید، افزود: با تشکیل کارگروه هماهنگ‌کننده در وزارت کشور، انسجام و هماهنگی قابل قبولی جهت عبور از دوره اوج مصرف انرژی در سرمای زمستان شکل گرفته است.

هاشمی افزود: در کوتاه‌مدت اصلی‌ترین راهکار تأمین انرژی پایدار برای کشور و بخصوص برای استان‌هایی که با ناترازی بیشتری در زمستان مواجه هستند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

وی با اشاره به اینکه در میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی منسجمی از سوی سازمان بهینه‌سازی جهت کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف با توجه به سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است ، گفت: با ارائه یک برنامه منسجم، با تکیه بر راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی و ارائه گواهی صرفه‌جویی انرژی که قابل معامله در بورس انرژی است، صرفه‌جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.