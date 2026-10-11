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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

وقوع بارش های پراکنده باران و وزش باد شدید در خراسان رضوی

وقوع بارش های پراکنده باران و وزش باد شدید در خراسان رضوی

مشهد- براساس اطلاعات هواشناسی خراسان رضوی طی امشب، افزایش ابرناکی و افزایش باد با احتمال باد شدید و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات هواشناسی خراسان رضوی، امروز و فردا افزایش سرعت وزش باد، همراه با وزش باد شدید موقتی و گاهی شدید و خسارت‌زا در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود که گاهی شاهد افزایش ابر با احتمال بارش باران در ارتفاعات استان به‌ویژه در نیمه شمالی، خواهیم بود.

با توجه به هوای نسبتاً خنک در ساعات شب تا پایان هفته، طی امشب و فرداشب احتمال کاهش دید افقی به دلیل تشکیل مه در ساعات شب و اوایل صبح وجود دارد؛ این پدیده به‌ویژه در محورهای کوهستانی و جاده‌های استان دور از انتظار نیست.

هواشناسی خراسان رضوی بر اعتبار هشدار شماره ۳۸ مورخ ۱۵ مهرماه و هشدار سطح نارنجی شماره ۵۷ کشور مورخ ۱۷ مهرماه، بر توجه به مخاطرات جوی پیش‌بینی‌شده تأکید کرده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، قوچان با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و سرخس با دمای ۳۳ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

دمای هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۶ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و پیش‌بینی می‌شود دمای این کلان‌شهر امروز بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد تغییر کند.

کد مطلب 6974548

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