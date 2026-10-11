هفت شب موسیقی سنتی و ۱۰ شب برنامه خانوادگی در هفته اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و شهری از ۲۵ مهرماه تا روزهای پایانی این مناسبت برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های تاریخی و هویتی اراک و استان مرکزی فراتر از چهره صنعتی آن به مردم ایران معرفی شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری ۲۸ مهرماه، سالروز صدارت امیرکبیر، به‌عنوان روز اراک افزود: امسال سومین و چهارمین سال برگزاری برنامه‌های مرتبط با این مناسبت است و تلاش داریم با اجرای رویدادهای متنوع، شهر اراک و ظرفیت‌های استان مرکزی را بیشتر به مردم کشور معرفی کنیم.

محمودی تصریح کرد: اراک و استان مرکزی به‌واسطه صنایع بزرگ شناخته می‌شوند، اما سایه صنعت بر هویت فرهنگی شهر موجب شده است بسیاری از ظرفیت‌های تاریخی، هنری، اجتماعی و میراث کالبدی، غیرکالبدی و معنوی این منطقه کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ ازاین‌رو، هفته اراک فرصتی برای بازشناسی این داشته‌ها و معرفی ابعاد کمتر شناخته‌شده هویت شهر است.

وی ادامه داد: معرفی ظرفیت‌های اراک ابتدا باید در میان شهروندان تقویت شود و سپس این شناخت در سطح استان و کشور گسترش یابد.

شهردار اراک تاکید کرد: اجرای موسیقی فاخر و سنتی ایرانی به مدت هفت شب در فرهنگسرای شهر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است، با توجه به اینکه شماری از بزرگان موسیقی ایران از منطقه فراهان برخاسته‌اند، تلاش می شود این ظرفیت ارزشمند را در قالب برنامه‌های موسیقایی معرفی شود.

وی افزود: استقبال گسترده شهروندان از اجراهای موسیقی در سه سال اخیر به‌اندازه‌ای بوده که ظرفیت برنامه‌ها در شب‌های اجرا تکمیل می‌شد و امکان رزرو یا دریافت بلیت نیز از روزهای قبل فراهم می‌شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده علاقه مردم به موسیقی اصیل ایرانی است.

محمودی از برگزاری برنامه «اراک و خانواده» از ۲۵ مهرماه به مدت ۱۰ شب خبر داد و بیان کرد: برنامه‌های شاد و متنوعی برای خانواده‌ها در فضای خیابانی تدارک دیده شده است و بخش‌هایی با محوریت فضای مفرح شهری و سرزمین غذا نیز در این رویداد پیش‌بینی شده است.

شهردار اراک گفت: نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی معماری و شهرسازی با حضور نمایندگانی از شهرداری کلان‌شهرهای کشور در این ایام برگزار می‌شود. همچنین برنامه‌های مرتبط با مدیریت بحران از ساعت ۹ صبح در فرهنگسرای شهر و رویداد «اراک و خانواده» از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در این مجموعه دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برگزاری برنامه‌ای ویژه در ورزشگاه امام خمینی(ره) افزود: برای اجرای این برنامه تمهیدات لازم در حال پیگیری است و جزئیات آن متناسب با شرایط اجرایی دنبال می‌شود.

محمودی ادامه داد: در روز ۲۸ مهرماه نیز برنامه‌هایی با محوریت هویت تاریخی و اجتماعی شهر برگزار خواهد شد که از جمله آن‌ها می‌توان به نواختن زنگ در یکی از قدیمی‌ترین دبیرستان‌های اراک اشاره کرد؛ مدرسه‌ای که بنای آن همچنان حفظ شده و برای بسیاری از مدیران و شهروندان، خاطرات آموزشی و اجتماعی فراوانی دارد.

وی تصریح کرد: همچنین ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح، برنامه گلباران محل عبور شهدا با حضور جمعی از مردم برگزار می‌شود و ساعت ۱۶ نیز مراسمی در سالن پیامبر اعظم(ص) پیش‌بینی شده است. برنامه‌های موسیقی شبانه، رویدادهای خانوادگی و برنامه‌های ویژه کودکان نیز در طول این ایام ادامه خواهد داشت.

شهردار اراک با اشاره به طرح‌های عمرانی و حمل‌ونقلی شهرداری اراک گفت: بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری و ورود آخرین اتوبوس‌های ناوگان ۷۰ دستگاهی اتوبوس‌های برقی شهر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مناسبت است.

وی افزود: ناوگان ۷۰ دستگاهی اتوبوس برقی اراک، از نظر حجم و تعداد، از ظرفیت‌های شاخص حمل‌ونقل برقی در کشور به شمار می‌رود و تکمیل این ناوگان گامی در مسیر ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی است.

محمودی از بهره‌برداری و تکمیل ایستگاه شارژ اتوبوس‌های برقی خبر داد و گفت: این مجموعه به‌عنوان بزرگ‌ترین ایستگاه شارژ کشور معرفی شده و ظرفیت شارژ هم‌زمان ۹۵ دستگاه اتوبوس را دارد.

وی از میزبانی این شهر برای نشست سازمان‌های کلان‌شهرهای ایران در همین ایام خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و همراهی مردم، برنامه‌های هفته اراک به فرصتی مؤثر برای معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های نوین این شهر تبدیل می شود.