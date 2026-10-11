به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجتهد بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: ظرفیت رسانه ملی فرصتی برای افزایش سرمایه‌گذاری و معرفی توانمندی‌های استان مرکزی است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های ملی، استانی و برون‌مرزی افزود: رویداد «ایران جان» فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری استان مرکزی در سطح ملی و بین‌المللی است.

مجتهد تصریح کرد: شبکه‌های مختلف صداوسیما آمادگی دارند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان را در قالب برنامه‌های متنوع به مخاطبان معرفی کنند و لازم است مسئولان استانی از این فرصت برای شناساندن قابلیت‌های موجود به مردم سراسر کشور استفاده کنند.

وی ادامه داد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان از طریق رسانه ملی می‌تواند زمینه افزایش جذب سرمایه‌گذار و تقویت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. تجربه اجرای این رویداد در استان‌های دیگر نیز نشان داده است که بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت شبکه‌های داخلی و برون‌مرزی می‌تواند دستاوردهای مؤثری به همراه داشته باشد.

قائم‌مقام و رئیس حوزه ریاست سازمان صداوسیما با اشاره به توانمندی رسانه ملی در برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان تاکید کرد: ظرفیت‌های فنی و رسانه‌ای سازمان این امکان را فراهم می‌کند که قابلیت‌های هر استان به شیوه‌ای اثرگذار معرفی شود و زمینه دیده‌شدن ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده فراهم آید.

وی افزود: همراهی مسئولان استانی و استفاده حداکثری از امکانات فراهم‌شده می‌تواند به شکل‌گیری پویشی مؤثر در سطح استان و کشور منجر شود و نتایج ماندگاری در معرفی ظرفیت‌های منطقه به دنبال داشته باشد.

قائم‌مقام و رئیس حوزه ریاست سازمان صداوسیما با اشاره به تداوم فعالیت صنایع استان مرکزی در شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ گفت: استمرار فعالیت واحدهای صنعتی در این شرایط، جلوه‌ای از توانمندی و پایداری اقتصادی استان است که باید به‌درستی در سطح ملی روایت شود؛ چراکه انعکاس این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت امید اجتماعی و معرفی توان تولیدی کشور کمک کند.

وی تاکید کرد: با هماهنگی استاندار مرکزی و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت شبکه‌های سراسری، استانی و برون‌مرزی به بهترین شکل برای معرفی توانمندی‌های استان مرکزی و رقم‌زدن رویدادی اثرگذار استفاده می شود.