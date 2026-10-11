به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات ارتباطی شهرستان عسلویه اظهار کرد: حضور صنایع بزرگ نفت و گاز و مهاجرت نیروی انسانی از نقاط مختلف کشور، موجب افزایش جمعیت و گسترش نیازهای ارتباطی در این شهرستان شده است؛ ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات باید متناسب با این شرایط دنبال شود.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه ارتباطات امروز یکی از نیازهای اساسی زندگی مردم است، افزود: افزایش دکل‌های مخابراتی و ارتقای تجهیزات ارتباطی باید در سه حوزه شهری، روستایی و جاده‌ای مورد توجه قرار گیرد.

پاسالار با اشاره به حضور مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در این نشست، بر ضرورت ایجاد امکان انتخاب اپراتورهای مختلف برای مردم تأکید کرد و گفت: لازم است توسعه شبکه به‌گونه‌ای انجام شود که شهروندان متناسب با نیاز خود، امکان استفاده از خدمات اپراتورهای مختلف را داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری چندین نشست تخصصی طی ماه‌های گذشته و انجام مطالعات کارشناسی درباره نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی در شهرستان تصریح کرد: اطلاعات و بررسی‌های لازم درباره نقاط نیازمند تقویت سیگنال، توسعه دکل‌ها و ارتقای تجهیزات فراهم شده است و انتظار می‌رود این مطالعات به برنامه اجرایی مشخص و اقدامات عملی منجر شود.

فرماندار عسلویه در ادامه با اشاره به مشکلات آنتن‌ دهی در نقاط مختلف شهرستان بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌ شده تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات روستاهای بخش ساحلی شهرستان گفت: مشکلات ارتباطی این مناطق طی ماه‌های گذشته به مسئولان شهرستانی و استانی و وزارت ارتباطات منتقل شده و انتظار می‌رود با همکاری مجموعه‌های مسئول، اقدامات لازم برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار گیرد.

پاسالار ضعف پوشش تلفن همراه در جاده‌های شهرستان را از دیگر مسائل مهم دانست وی با اشاره به نبود تلفن ثابت در شماری از روستاهای ساحلی، خواستار همکاری شرکت مخابرات برای توسعه این خدمات شد و بر ضرورت گسترش شبکه فیبر نوری در مناطق شهری و صنعتی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار عسلویه در پایان با تأکید بر لزوم افزایش ظرفیت شبکه هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل متناسب با رشد جمعیت، ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان استانی، اپراتورها، مجموعه‌های تخصصی ارتباطات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالعات انجام‌شده به اجرای طرح‌های مؤثر و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی در شهرستان منجر شود.