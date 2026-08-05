۱۶ هزار زائر در مسیر چذابه خدمات درمانی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۱۶ هزار زائر از خدمات مراکز درمانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاهی و غیردانشگاهی مستقر در چذابه و مسیرهای منتهی به پایانه مرزی چذابه بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۲۱۳ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۵ هزار و ۹۹۴ مورد مربوط به موارد غیرترافیکی بوده است. گرمازدگی و مشکلات گوارشی بیشترین موارد مراجعه زائران را تشکیل می‌دهد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بیان کرد: درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این مدت پذیرای ۲ هزار و ۷۳۰ نفر بود که شامل ۲ هزار و ۵۸۸ زائر ایرانی و ۱۴۲ زائر غیرایرانی می‌شود.

احمدی بلوطکی ادامه داد: در این درمانگاه ۲ هزار و ۷۱۰ نفر در محل درمان شدند و ۲۰ نفر برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان اعزام شدند. همچنین ۱۹ نفر از خدمات دندانپزشکی استفاده کردند.

وی گفت: در میان مراجعه‌کنندگان به درمانگاه مرزی چذابه، ۶۵۳ مورد گرمازدگی، ۳۸۳ مورد مشکلات گوارشی، ۳۴۲ مورد مشکلات تنفسی و ۱۰۲ مورد مشکلات قلبی ثبت شد. همچنین ۲۳ مورد اورژانس زنان، چهار مورد حادثه ترافیکی و هزار و ۲۴۱ مورد سایر مشکلات به ثبت رسیده است.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز عنوان کرد: فوریت‌های پزشکی دانشگاه از ابتدای عملیات سلامت اربعین تاکنون هزار و ۹۴۹ مأموریت انجام داده که ۱۲۶ مأموریت ترافیکی و هزار و ۸۲۳ مأموریت غیرترافیکی بوده است.

وی افزود: از مجموع این مأموریت‌ها، هزار و ۵۲۸ مورد در محل درمان شد و ۴۱۹ بیمار نیز به مراکز درمانی اعزام شدند. در مأموریت‌های غیرترافیکی اورژانس ۱۱۵، ۵۰۲ مورد گرمازدگی، ۳۱۲ مورد مشکلات گوارشی، ۱۶۹ مورد مشکلات تنفسی، ۷۸ مورد مشکلات قلبی و ۹ مورد اورژانس زنان ثبت شده است. همچنین ۷۵۳ مأموریت به دلیل سایر موارد انجام شد.

احمدی بلوطکی با اشاره به خدمات درمانگاه ثامن‌الائمه حمیدیه گفت: تاکنون ۳۲۸ نفر از خدمات درمانی، اورژانسی و بهداشتی این درمانگاه استفاده کرده‌اند که ۳۱۳ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند و ۱۵ نفر به بیمارستان انتقال یافتند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، در این بازه زمانی ۵۸۴ مراجعه به اورژانس بیمارستان‌های دانشگاهی ثبت شده است. از این تعداد ۸۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۱۷۸ مورد مربوط به گرمازدگی، ۱۰۳ مورد مربوط به مشکلات گوارشی، ۷۲ مورد مربوط به مشکلات تنفسی، ۴۶ مورد مربوط به مشکلات قلبی و هشت مورد مربوط به اورژانس زنان بوده است. همچنین ۹۶ نفر به دلیل سایر مشکلات به اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کردند.