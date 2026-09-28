آغاز عملیات اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی ظهر دوشنبه در ارتباط مجازی با جلسه هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ آذربایجان شرقی گفت: سرشماری امسال یک سرشماری خاص و ویژه است که به شکل ثبتیمبنا انجام میگیرد و اصلیترین موضوع نیز مسئله ثبت جمعیت است که از طریق آن میتوان به مباحثی مانند هرم سنی، جمعیت و اسکان و غیره پرداخت.
وی افزود: دادههای اداری اکنون به شکل گمنام در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته و ثبتهای اولیه تولید شده است.
رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در هفته پایانی مهرماه، عملیات اینترنتی سرشماری در کل کشور شروع خواهد شد. یک عملیات آزمایشی نیز هفته گذشته انجام دادیم، اما عملیات اصلی در هفته پایانی مهر انجام خواهد گرفت.
گودرزی با اشاره به ارسال پیامک از سوی ستاد سرشماری گفت: به احتمال زیاد در اوایل هفته، پیامکی از طرف ستاد سرشماری به دو گروه ارسال خواهد شد؛ گروه اول افرادی که دادههای آنها ناقص بوده و گروه دوم افرادی که دادههای آنها درست و کامل بوده و برای صحتسنجی اطلاعات به آنها پیامک ارسال میشود.
رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان ساخت: در واقع عملیات خوداظهاری سال ۱۴۰۵ با دو هدف «رفع نواقص» و «راستیآزمایی» صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: دادههای سرشماری هیچ ارتباطی به موضوعاتی مانند مالیات، بیمه، یارانه یا کالابرگ ندارد و کاملاً برای کار آمار و سرشماری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به شکل گمنام در اختیار مرکز آمار ایران قرار میگیرد.
رئیس مرکز آمار ایران یادآور شد: عملیات دیگری نیز به شکل میدانی برای ثبت برخی ویژگیها بهصورت هدفمند از اول آبان آغاز خواهد شد. به برخی از نمونهها در کل کشور مراجعه میشود و در همه استانها و شهرها نیز این عملیات صورت خواهد گرفت. در استان آذربایجان شرقی هم خانوادههایی که به آنها مراجعه میدانی خواهد شد، مشخص شده است.
گودرزی با تأکید بر نقش رسانهها گفت: در این ارتباط، رسانهها و بهویژه صداوسیما در تبیین و روشنگری علل و اهداف این نوع سرشماری و مراجعه حضوری به موارد مشخص، نقش تعیینکنندهای دارند.
وی در پایان افزود: تکمیل دادهها در سامانههای ملی، بهویژه در روستاها، بسیار مهم است و از حجم عملیات بعدی میکاهد؛ هرچقدر دادههای اولیه در سامانهها بهدرستی و دقت ثبت شود، حجم عملیات کم میشود.
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