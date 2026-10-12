محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه کمربندی این شهر گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه شهروندان و طرح‌های مهم زیرساختی، با هدف رفع بخشی از مشکلات ترافیکی، ارتقای ایمنی تردد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهری در دستور کار پیگیری قرار دارد.

وی افزود: پروژه کمربندی خوانسار طی چند دهه گذشته همواره یکی از مطالبات اصلی شهروندان و دغدغه‌های مدیریت شهری بوده است و اکنون با رویکردی جدی‌تر، روند بررسی و پیگیری آن برای ورود به مرحله اجرایی دنبال می‌شود.

شهردار خوانسار با بیان اینکه این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی شبکه حمل‌ونقل شهری داشته باشد، اظهار کرد: شهرداری پیگیری مقدمات لازم برای اجرای این طرح و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط را در دستور کار قرار داده است تا با انجام بررسی‌های کارشناسی و تأمین الزامات قانونی و اجرایی، زمینه تحقق این مطالبه عمومی فراهم شود.

جاپلقی ادامه داد: در همین راستا، نشست تخصصی با حضور مسئولان واحدهای شهرداری و مشاوران طرح برگزار شد و حاضران با حضور در محل، از مسیر پیشنهادی اجرای پروژه بازدید میدانی کردند.

وی تصریح کرد: پس از بازدید میدانی، ابعاد مختلف طرح و روند پیگیری آن در نشستی در شهرداری مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان مجموعه شهرداری، مشاوران طرح و مسئولان مرتبط برای پیشبرد مراحل اجرایی تأکید شد.

شهردار خوانسار با اشاره به برگزاری نشست با خاتمی، نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در این نشست نیز موضوع کمربندی خوانسار و ضرورت پیگیری این پروژه به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه شهروندان مورد تأکید قرار گرفت.

جاپلقی تأکید کرد: مدیریت شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، پیگیری‌های کارشناسی و تعامل با دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کند روند پیشبرد این پروژه را تسریع کرده و زمینه تحقق یکی از مطالبات چند دهه اخیر شهروندان را فراهم کند.