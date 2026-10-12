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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

نامه ظفرقندی برای تامین پایدار خون در شرایط بحرانی

نامه ظفرقندی برای تامین پایدار خون در شرایط بحرانی

وزیر بهداشت، بر ضرورت تأمین پایدار خون و آمادگی نظام سلامت در شرایط بحرانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار خون و آمادگی نظام سلامت در شرایط بحرانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی را به همکاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی با سازمان انتقال خون ایران و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای داوطلب کادر سلامت برای پشتیبانی از تیم‌های خون‌گیری فراخواند.

در نامه وزیر بهداشت به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی، با اشاره به نقش حیاتی خون در نجات جان بیماران و مصدومان، بر ضرورت حفظ ذخایر خونی و آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با شرایط اضطراری تأکید شده است.

بر اساس این ابلاغیه، دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در فراهم‌کردن فضای مناسب برای فعالیت تیم‌های خون‌گیری سازمان انتقال خون همکاری کنند و از ظرفیت نیروهای داوطلب کادر سلامت، از جمله پزشکان، پرستاران، ماماها و کارشناسان علوم آزمایشگاهی، برای پشتیبانی از این تیم‌ها بهره بگیرند.

این همکاری با هدف تداوم تأمین خون مورد نیاز بیماران، به‌ویژه مبتلایان به تالاسمی و سرطان و همچنین مصدومان حوادث و تروما، در شرایط عادی و بحرانی دنبال می‌شود.

در این نامه، مشارکت هماهنگ دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی از الزامات تقویت ذخایر خون و استمرار خدمات درمانی عنوان شده است.

کد مطلب 6975297
حبیب احسنی پور

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