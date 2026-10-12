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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

صدور سند مالکیت ۲۶۷ هکتار اراضی ملی با پیگیری قضایی

صدور سند مالکیت ۲۶۷ هکتار اراضی ملی با پیگیری قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور اسناد مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و انتقال این اسناد به نمایندگان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال، اظهار کرد: در راستای اجرای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اراضی ملی، دادگستری استان تهران با برگزاری جلسات متعدد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، پیگیری‌های لازم را برای تعیین تکلیف اسناد حدنگاری اراضی ملی انجام داده است.

وی افزود: در این راستا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای لازم به دستگاه‌ها و ادارات مسئول، اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، اسناد مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران صادر و به نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و تثبیت مالکیت اراضی ملی از طریق صدور اسناد رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از زمین‌خواری، مقابله با تصرفات غیرقانونی و حفاظت از منابع طبیعی دارد و این موضوع با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

کد مطلب 6975302
مهدیه حسن نائینی

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