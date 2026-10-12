نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های قصر قجر (بجنورد) ۶.۸ و شکرانلو (شیروان) ۶.۲ میلی‌متر گزارش شد و طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را تا پایان هفته در استان انتظار داریم.

وی در ادامه افزود: امروز غبار صبحگاهی و حوالی ظهر افزایش موقت ابر، پدیده غالب طی فردا بعدازظهر، روز چهارشنبه و پنج‌شنبه ابرناکی آسمان پیش‌بینی می‌گردد و جمعه در اغلب ساعت‌ها آسمان صاف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی به‌تدریج از امروز تا پایان هفته روند نسبی دما به‌ویژه دمای بیشینه را انتظار داریم.

داداشی در خصوص وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۷ و ۱۶ درجه سانتی‌گراد بود.

وی در پایان افزود: در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.