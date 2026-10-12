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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

پرچمداران کاروان ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶ مشخص شدند

پرچمداران کاروان ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶ مشخص شدند

بنیامین فرجی و حدیث یاری به عنوان پرچمدار کاروان ایران در بازی های المپیک جوانان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست خبری امروز خود، بنیامین فرجی و حدیث یاری را به عنوان پرچمداران کاروان ایران در المپیک جوانان سنگال معرفی کرد.

فرجی بازیکن تنیس روی میز و حدیث یاری بازیکن تیم فوتسال اعزامی به سنگال هستند.

المپیک جوانان سنگال از ۹ تا ۲۲ آبان‌ماه در داکار برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6975381

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