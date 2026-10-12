پرچمداران کاروان ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶ مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست خبری امروز خود، بنیامین فرجی و حدیث یاری را به عنوان پرچمداران کاروان ایران در المپیک جوانان سنگال معرفی کرد.



فرجی بازیکن تنیس روی میز و حدیث یاری بازیکن تیم فوتسال اعزامی به سنگال هستند.



المپیک جوانان سنگال از ۹ تا ۲۲ آبان‌ماه در داکار برگزار خواهد شد.