ایرانیان در ۱۳ کشور از ۳۱ کشور حتی یک تجمع ضد ایرانی برگزار نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام علی احدی، مدیرکل ایرانیان خارج از کشور این سازمان، در برنامه زنده «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با تشریح نتایج بررسی تجمعات ایرانیان خارج از کشور از ابتدای جنگ، اظهار کرد: بررسی وضعیت در ۳۱ کشور جهان نشان می‌دهد در ۱۳ کشور، هیچ تجمعی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی ایرانیان برگزار نشده است.

وی با اشاره به بازتاب گسترده برخی تجمعات ضدایرانی در رسانه‌ها افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از جنگ، در برخی کشورهای اروپایی، هم تعداد تجمعات و هم شمار شرکت‌کنندگان کاهش یافته است.

احدی با بیان اینکه در برخی تجمعات، جمعیتی نسبتاً ثابت و تکراری حضور دارند، تأکید کرد: بازتاب رسانه‌ای این تجمعات محدود نباید به‌گونه‌ای باشد که تصویری فراگیر از مخالفت ایرانیان خارج از کشور با جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند؛ چراکه ارزیابی واقعیت‌های این جامعه نیازمند توجه به داده‌های میدانی و بررسی‌های آماری است.

مدیرکل ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: شناخت دقیق وضعیت ایرانیان خارج از کشور، مستلزم بررسی علمی مسائل، ظرفیت‌ها و رفتارهای اجتماعی آنان است و نمی‌توان با برجسته‌سازی چند تجمع، تصویری جامع از دیدگاه‌های همه ایرانیان خارج از کشور ارائه کرد.