تيم ملي فوتسال مالزي دو شكست ديگر متحمل شد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي فوتسال مالزي صبح امروزدركمپ تيم هاي ملي به مصاف تيم ملي فوتسال كشورمان رفت كه طي آن با نتيجه 10بر صفر بازي را به حريف خود واگذار كرد. دراين ديدار وحيد شمسايي ، محمد رضا حيدريان ، بابك معصومي ، فرهاد فخيم (هر كدام دو گل ) مجيد رئيسي و احمد پري آذر ( هركدام يك گل ) براي تيم ملي فوتسال ايران گلزني كردند.

تيم مالزي عصر امروز نيز درسالن ورزشگاه شهيد دستگردي به مصاف تيم فوتسال پاس رفت كه اين ديدرا را نيز با نتيجه 8 برصفر به حريف واگذار كرد.

لازم به ذكر است كه تيم ملي فوتسال كشورمان صبح فردا راهي مشهد مقدس خواهد شد و پس از بازگشت اسامي 14بازيكن اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا در ماكائو از سوي كادر فني اين تيم اعلام خواهد شد. اين تيم ساعت 20 روز چهارشنبه تهران را به مقصد ماكائو ترك خواهد كرد.