به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمیثم مومنی، دبیرکل جان‌فدایان البرزی، امروز دوشنبه در نشست خبری پویش «شکرانه حضور» که در اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز برگزار شد، از آغاز پویش «شکرانه حضور» با هدف حمایت مستمر از ۱۱۰ یتیم در استان البرز خبر داد و گفت: مردم می‌توانند با پرداخت ماهانه حداقل ۳۰ هزار تومان در این طرح مشارکت کنند؛ کمک‌هایی که مستقیماً به حساب ایتام واریز می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: پس از اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جان‌فدایان البرزی در روز جمعه ۱۰ مهرماه، تصمیم گرفتیم ظرفیت اجتماعی شکل‌گرفته در این رویداد را برای حل مشکلات مردم به کار بگیریم.

وی افزود: در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با وجود تفاوت‌های فکری و سیاسی، با محوریت دفاع از ایران کنار یکدیگر قرار گرفتند و اکنون هدف ما این است که این همبستگی در عرصه خدمت‌رسانی و حمایت از خانواده‌های نیازمند نیز ادامه پیدا کند.

حمایت از ایتام؛ نخستین گام برای تداوم حضور مردمی

دبیرکل جان‌فدایان البرزی با اشاره به همکاری این مجموعه با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز بیان کرد: در نخستین اقدام مشترک، پیشنهاد دادیم ۱۱۰ یتیم به این مجموعه معرفی شوند تا جان‌فدایان از سراسر استان، حمایت و پشتیبانی از آنان را برعهده بگیرند.

حجت‌الاسلام مومنی با اشاره به وجود حدود یک‌هزار و ۸۰۰ یتیم در استان البرز گفت: عدد ۱۱۰ به نیت اجتماع ۱۱۰ هزار نفری و همچنین ارادت به امیرالمؤمنین(ع) انتخاب شده است، اما امیدواریم مشارکت مردم به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم از تمام ایتام نیازمند حمایت در استان پشتیبانی کنیم.

وی ادامه داد: باور داریم مردم البرز در کارهای خیر پیش‌قدم می‌شوند و با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی می‌توان دامنه این طرح را فراتر از هدف اولیه گسترش داد.

حداقل کمک ماهانه ۳۰ هزار تومان تعیین شد

دبیرکل جان‌فدایان البرزی با تشریح شیوه مشارکت در پویش «شکرانه حضور» گفت: برای ثبت‌نام حامیان، یک فرم اینترنتی در اختیار جان‌فدایان قرار می‌گیرد تا علاقه‌مندان نام و نام خانوادگی، شماره تماس و مبلغ حمایت ماهانه خود را ثبت کنند.

حجت‌الاسلام مومنی افزود: حداقل مبلغ مشارکت ماهانه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است و پس از ثبت اطلاعات، کارشناسان کمیته امداد استان البرز با متقاضیان تماس می‌گیرند تا فرایند حمایت مستمر آغاز شود.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت‌های خرد نیز در کنار یکدیگر اثرگذار خواهند بود، اظهار کرد: قرار نیست هر فرد به‌تنهایی هزینه سرپرستی یک یتیم را تأمین کند؛ بلکه کمک‌های مردمی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با استفاده از سازوکار کمیته امداد، امکان حمایت از ایتام فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام مومنی با اشاره به شعار «با هم قوی‌تریم» گفت: هدف این است که ظرفیت‌های پراکنده مردمی در مسیری مشترک قرار بگیرند تا بتوانیم بخشی از نیازهای کودکان نیازمند حمایت را برطرف کنیم.

وی یکی از ویژگی‌های این پویش را حذف حساب‌های واسطه عنوان کرد و گفت: کمک‌های حامیان به حساب مربوط به یتیم واریز می‌شود و در این فرایند، پول به حساب جان‌فدایان یا حساب واسطه دیگری انتقال پیدا نمی‌کند.

دبیرکل جان‌فدایان البرزی افزود: همچنین با هماهنگی کمیته امداد، امکان ملاقات حضوری حامیان با فرزندان تحت حمایت و اهدای هدیه به آنان، با رعایت ضوابط و ملاحظات لازم، پیش‌بینی شده است تا حامیان بتوانند از نزدیک با شرایط زندگی این کودکان آشنا شوند.

حجت‌الاسلام مومنی با تأکید بر اهمیت حمایت‌های مستمر خاطرنشان کرد: گاهی کمک‌های کوچک در سبد هزینه‌های روزمره افراد رقم بزرگی به شمار نمی‌آید، اما همین مبالغ در کنار یکدیگر می‌تواند در زندگی یک کودک یا خانواده نیازمند تغییر ایجاد کند و زمینه آرامش و امید بیشتری را فراهم آورد.

وی با اشاره به ضرورت شفافیت در فعالیت‌های مردمی گفت: از کمیته امداد درخواست کرده‌ایم امکان ارائه گزارش عمومی ماهانه از عملکرد این پویش فراهم شود تا مردم بدانند در هر دوره چه میزان کمک جمع‌آوری شده و این منابع در چه مسیری به کار رفته است.

دبیرکل جان‌فدایان البرزی با قدردانی از مدیرکل و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز اظهار کرد: فعالیت در این مجموعه تنها انجام یک مأموریت اداری نیست و تلاش بسیاری از کارکنان آن از سر دلسوزی و احساس مسئولیت نسبت به مردم انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام مومنی همچنین از فعالان رسانه‌ای و دست‌اندرکاران پوشش اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جان‌فدایان البرزی قدردانی کرد و نقش رسانه‌ها را در انعکاس این رویداد و تداوم فعالیت‌های اجتماعی مهم دانست.

دبیرکل جان‌فدایان البرزی در پایان اشاره کرد: علاقه‌مندان برای مشارکت در پویش شکرانه حضور و حمایت از ایتام می‌توانند از طریق لینک [https://sanama.pal.ir/shokrane](https://sanama.pal.ir/shokrane) ثبت‌نام کنند.