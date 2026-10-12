به گزارش خبرنگار مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، در نشست خبری «شکرانه حضور» با حضور دبیرکل جان‌فدایان البرزی، حمایت از ایتام و فرزندان بدسرپرست را از اولویت‌های کمیته امداد دانست و اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار فرزند یتیم و بدسرپرست در استان البرز تحت پوشش این نهاد قرار دارند و با وجود دریافت مستمری، نیازهای گسترده‌ای دارند که تأمین آن‌ها به مشارکت بیشتر خیران و مردم نیازمند است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تحصیلی، ورزشی و مهارتی این فرزندان افزود: برخی از این کودکان و نوجوانان با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برخی دیگر از استعدادهای برجسته تحصیلی یا ورزشی برخوردارند که در صورت حمایت مناسب می‌توانند توانمندی‌های خود را به مرحله شکوفایی برسانند.

مدیرکل کمیته امداد البرز با بیان اینکه حمایت از فرزندان تحت پوشش نباید به پرداخت مستمری محدود شود، ادامه داد: کمک به درمان کودکان بیمار، پشتیبانی از دانش‌آموزان مستعد و فراهم کردن زمینه مهارت‌آموزی برای نوجوانان می‌تواند مسیر زندگی آنان را تغییر دهد و زمینه خودکفایی و استقلال اقتصادی‌شان را فراهم کند.

البرزی تأکید کرد: فرزندان تحت حمایت کمیته امداد بخشی از سرمایه انسانی کشور و استان هستند و اگر فرصت مناسب برای تحصیل، درمان و کسب مهارت در اختیار آنان قرار گیرد، می‌توانند در آینده نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش مردم در فعالیت‌های این نهاد گفت: کمیته امداد بدون مشارکت مردم معنای واقعی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا این مجموعه با نگاه مردمی شکل گرفته و بخش مهمی از خدمات آن با کمک خیران، حامیان ایتام و مراکز نیکوکاری پیش می‌رود.

رشد کمک‌های مردمی متناسب با نیاز محرومان نیست

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با قدردانی از همراهی خیران اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی موجود، میزان مشارکت و کمک‌های مردمی همچنان روند رو به رشدی داشته است، اما گستره نیازهای محرومان با سرعت بیشتری افزایش یافته و منابع موجود پاسخگوی همه نیازها نیست.

وی با بیان اینکه زمینه مشارکت خیران در حوزه‌های مختلف فراهم است، افزود: حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیماران، سالمندان و دانش‌آموزان از جمله حوزه‌هایی است که مردم می‌توانند با توجه به توان مالی خود در آن مشارکت کنند.

البرزی از طرح حمایت مستقیم از فرزندان یتیم و بدسرپرست به‌عنوان اقدامی مؤثر برای گسترش مشارکت‌های مردمی یاد کرد و گفت: پیشنهاد شده است ظرفیت مجموعه جان‌فدایان البرز نیز به حوزه خیر و احسان و حمایت از محرومان متصل شود تا بتوان از این ظرفیت اجتماعی برای رفع بخشی از مشکلات خانواده‌های نیازمند استفاده کرد.

اولویت طرح شکرانه حضور با فرزندان کم‌برخوردار و کم‌حامی است

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح اظهار کرد: در گام نخست، حمایت از فرزندان یتیم و بدسرپرست با اولویت‌بندی کمیته امداد دنبال می‌شود و کودکانی که نیازهای درمانی بیشتری دارند، دانش‌آموزان مستعد و فرزندانی که از تعداد کمتری حامی برخوردارند، در اولویت قرار می‌گیرند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) البرز افزود: وضعیت خانوارها، تعداد فرزندان تحت حمایت و میزان برخورداری آنان از کمک‌های خیران در این اولویت‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد تا منابع مردمی به شکل هدفمندتری به دست نیازمندان برسد.

البرزی با بیان اینکه مشارکت در این طرح متناسب با توان مالی افراد خواهد بود، گفت: مردم می‌توانند با مبالغ مختلف در این کار خیر سهیم شوند و برای مشارکت در آن رقم مشخص و یکسانی تعیین نشده است.

وی درباره سازوکار مالی این طرح توضیح داد: کمک‌های حامیان مستقیماً به حساب فرزند یتیم یا بدسرپرست واریز می‌شود و به حساب کمیته امداد وارد نخواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد البرز ادامه داد: زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از این حساب‌ها در کمیته امداد فراهم است و حامیان می‌توانند گزارش مالی کمک‌های خود را دریافت کنند؛ به‌گونه‌ای که میزان پرداخت‌ها و نحوه حمایت از فرزندان تحت پوشش برای آنان قابل پیگیری باشد.

البرزی با تأکید بر ضرورت شفافیت در اجرای طرح پیشنهاد کرد: در سال آینده و هم‌زمان با سالگرد آغاز این برنامه، گزارشی از نتایج حمایت‌های مردمی ارائه شود تا مشخص شود منابع جمع‌آوری‌شده چه میزان از هزینه‌های درمانی و تحصیلی را پوشش داده و چه مشکلاتی از خانواده‌های نیازمند برطرف کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، خیران و مجموعه‌های مردمی، این طرح بتواند بخشی از نیازهای فرزندان یتیم و بدسرپرست استان را برطرف کند و فرصت بیشتری برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم آورد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان اجتماع ۱۱۰ هزار نفری جان‌فدایان البرز، مشارکت مردم در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را ظرفیتی ارزشمند برای گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه دانست.

البرزی با اشاره به پیشنهاد دبیرکل جان‌فدایان البرز برای پیوند ظرفیت این مجموعه با برنامه‌های حمایتی کمیته امداد گفت: چنانچه این ظرفیت اجتماعی در کنار فعالیت‌های خیر و احسان قرار گیرد، می‌توان اقدامات گسترده‌تری برای حمایت از محرومان و رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند انجام داد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و شفاف طرح حمایت از ایتام و فرزندان بدسرپرست خاطرنشان کرد: کمیته امداد تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، کمک‌های مردمی را به‌درستی به جامعه هدف برساند و گزارش‌های لازم را به حامیان ارائه دهد.

شایان ذکر است، جان‌فدایان البرزی برای مشارکت در پویش «شکرانه حضور» و حمایت از فرزندان یتیم و بدسرپرست می‌توانند با مراجعه به سامانه شکرانه حضور جانفدایان البرزی ثبت‌نام کرده و محتوای خود را در این پویش منتشر کنند.