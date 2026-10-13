تئاتر کردی؛ روایت زنده هویت و فرهنگ گروس در بیجار

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بیجار از دیرباز یکی از کانون‌های فرهنگی و هنری منطقه گروس بوده و هنرهای نمایشی جایگاه ویژه‌ای در فضای فرهنگی این شهرستان داشته است. حضور هنرمندان توانمند، شکل‌گیری گروه‌های نمایشی و استقبال مخاطبان از اجراهای تئاتر، بخشی از پیشینه هنری شهری است که صحنه نمایش در آن همواره فرصتی برای روایت زندگی، فرهنگ و هویت مردم بوده است.

در این میان، گروه نمایش چرکنویس بیجار از مجموعه‌های فعال و شناخته‌شده هنرهای نمایشی شهرستان است که طی سال‌های فعالیت خود، با اجرای آثار مختلف و تمرکز بر نمایش‌های کردی، سهمی در تداوم جریان تئاتر بومی داشته است.

اجرای آثار به زبان کردی، برای این گروه صرفاً انتخاب یک زبان اجرایی نیست؛ بلکه فرصتی برای زنده نگه‌داشتن گویش منطقه گروس، انتقال مفاهیم فرهنگی و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان نمایش و مخاطبان محلی به شمار می‌رود.

گروه چرکنویس در سال‌های گذشته نیز با اجرای نمایش‌های مختلف، از جمله نمایش «نازی‌آباد»، در عرصه تئاتر حضور داشته و با تولید آثار کردی، مسیر تخصصی خود را در این حوزه دنبال کرده است.

حضور آثار این گروه در رویدادهای تئاتری و راه‌یابی برخی تولیدات آن به مراحل مختلف جشنواره‌های نمایشی از جمله جشنواره بین المللی تئاتر فجر ، از دیگر بخش‌های کارنامه هنری این مجموعه عنوان شده است.

چرکنویس؛ تداوم یک مسیر در تئاتر کردی

سید یاسر هاشم‌زاده، یکی از کارگردانان گروه نمایش چرکنویس بیجار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه تئاتر در حیات فرهنگی شهرستان اظهار کرد: تئاتر یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی بیجار است و هنرمندان این شهر طی سال‌های گذشته با تلاش و فعالیت مستمر، زمینه شکل‌گیری تجربه‌های ارزشمندی را در عرصه هنرهای نمایشی فراهم کرده‌اند.

وی افزود: فعالیت در حوزه تئاتر، به‌ویژه تئاتر کردی، علاوه بر جنبه هنری، مسئولیتی فرهنگی در قبال زبان و هویت بومی منطقه ایجاد می‌کند؛ چراکه زبان بخشی از حافظه فرهنگی مردم است و هنر نمایش می‌تواند زمینه استفاده از آن و انتقالش به نسل‌های آینده را فراهم کند.

هاشم‌زاده با اشاره به جدیدترین اثر گروه چرکنویس بیان کرد: نمایش «خرس» تازه‌ترین کار این گروه است که با استفاده از زبان کردی و گویش منطقه، برای اجرا در برابر مخاطبان آماده شده است.

وی ادامه داد: تلاش گروه در تولید این اثر، ادامه مسیری است که طی سال‌های گذشته در زمینه اجرای نمایش‌های کردی دنبال کرده‌ایم؛ مسیری که با وجود دشواری‌های تولید و اجرای تئاتر، بر علاقه هنرمندان به زبان، فرهنگ و هنر منطقه استوار مانده است.

این کارگردان با تأکید بر اهمیت حمایت از گروه‌های نمایشی گفت: تداوم فعالیت گروه‌های تئاتری به فراهم بودن امکانات اجرا، همراهی نهادهای فرهنگی و استقبال مخاطبان وابسته است و حمایت از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تولید آثار بیشتر و تقویت جایگاه تئاتر در شهرستان کمک کند.

«خرس»؛ روایت هنر با تکیه بر زبان کردی

وی تاکید کرد: نمایش «خرس» جدیدترین اثر گروه چرکنویس بیجار است که با کارگردانی کامران جباری و سید یاسر هاشم‌زاده روی صحنه می‌رود.

این هنرمند بیجاری تاکید کرد: کامران جباری در بخش دراماتورژی و جعفر سیریش‌آبادی در ترجمه و بازنویسی متن به زبان کردی همکاری داشته‌اند.

وی ادامه داد: شایسته فرمانی‌فرد، پیمان جباری، دنیا هاشمی، شیوا چاوشین، محمد وطن‌خواه و هیرو سروش بازیگران این اثر هستند.

وی تاکید کرد: این نمایش از ۲۲ مهر تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در تماشاخانه گروس مجتمع فرهنگی هنری امیرنظام گروسی بیجار، در پلاتوی شماره یک، اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۸ به تماشای آن بنشینند.



هاشم زاده گفت: اجرای این اثر در زبان و فضای فرهنگی منطقه، فرصتی برای توجه دوباره به گویش گروس و ظرفیت‌های آن در روایت‌های نمایشی فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند در کنار سرگرمی و تجربه هنری، زمینه ارتباط مخاطب با میراث زبانی و فرهنگی خود را نیز تقویت کند.

فرماندار بیجار: حمایت از هنرمندان، حمایت از هویت فرهنگی منطقه است

در جریان اجرای نمایش «خرس»، کاظم کاظمی فرماندار بیجار با حضور در محل اجرا با کارگردان و بازیگران این اثر دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های هنرهای نمایشی شهرستان، نقش هنرمندان در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و ضرورت حمایت از فعالیت‌های هنری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار بیجار با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری، زبان و گویش کردی را بخشی از هویت فرهنگی منطقه دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت هنرمندان بومی و حمایت از گروه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به نقش هنر در انتقال ارزش‌ها و میراث فرهنگی به نسل‌های آینده، اظهار داشت: حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت آنان، می‌تواند به پویایی فرهنگی شهرستان و تقویت هویت بومی کمک کند.

وی افزود: زبان و فرهنگ منطقه گروس بخشی از سرمایه فرهنگی بیجار است و باید از ظرفیت‌های موجود در حوزه هنر، به‌ویژه هنرهای نمایشی، برای معرفی و پاسداشت این میراث استفاده شود.

فرماندار بیجار همچنین بر اهمیت استمرار اجراهای نمایشی، فراهم کردن فرصت حضور هنرمندان در عرصه‌های فرهنگی و توجه به مطالبات فعالان این حوزه تأکید کرد.

تئاتر کردی؛ سرمایه‌ای فرهنگی که نیازمند حمایت است

تداوم فعالیت گروه‌هایی همچون چرکنویس نشان می‌دهد که هنرهای نمایشی همچنان ظرفیت قابل توجهی برای حفظ و بازآفرینی فرهنگ بومی بیجار دارند؛ ظرفیتی که با حمایت مؤثر، فراهم کردن امکانات اجرا و ایجاد ارتباط بیشتر میان هنرمندان و مخاطبان می‌تواند گسترده‌تر شود.

اجرای نمایش «خرس» نیز فراتر از یک رویداد صحنه‌ای، فرصتی برای دیده‌شدن زبان کردی و گویش گروس در فضای فرهنگی شهرستان است؛ زبانی که حفظ آن به حضور فعال در زندگی روزمره و عرصه‌های هنری نیاز دارد.

بیجار با پیشینه فرهنگی و هنری خود، ظرفیت آن را دارد که با حمایت از گروه‌های نمایشی و استمرار تولید آثار بومی، جایگاه تئاتر را در زندگی فرهنگی مردم تقویت کند؛ مسیری که تحقق آن به همراهی هنرمندان، نهادهای فرهنگی، مسئولان و مخاطبان وابسته است.