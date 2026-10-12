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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

پزشکیان در پیامی ارتحال آیت‌الله حیدری یزدی را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی ارتحال آیت‌الله حیدری یزدی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی ارتحال عالم ربانی آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه، مردم استان یزد و بیت کرم و ارادتمندان آن فقید سعید، تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی تصریح کرد: خدمات شایسته و مخلصانه ایشان به حوزه‌های علمیه و مردم استان یزد، یادگاری ماندگار و توشه‌ای گران‌قدر در دیوان حسنات آن فرزانه پارسا و مردمی، خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم ربانی، اسوه تقوا و استاد اخلاق حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری یزدی موجب تأثر گردید.

آن عالم جلیل‌القدر که خاستگاهش بیتی ریشه‌دار در علم، تقوا و فضیلت بود، زهد، پارسایی و منش مردمی را در مکتب والد گران‌قدر خویش آموخت و با بهره‌مندی از فیض درکِ محضر امام خمینی (ره) در روزگار غربت نجف، آن را به کمال رساند و عمر با برکت خود را در سنگر دفاع از معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، تدریس و هدایت نفوس، و ملجأیت مردمی با زیّ زاهدانه و متواضعانه سپری نمود. خدمات شایسته و مخلصانه ایشان به حوزه‌های علمیه و مردم استان یزد، یادگاری ماندگار و توشه‌ای گران‌قدر در دیوان حسنات آن فرزانه پارسا و مردمی خواهد بود.

اینجانب این ضایعه اسف‌بار را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه کشور، مردم شریف و ولایت‌مدار استان یزد، به‌ویژه بیت مکرم حیدری و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6975561
رامین عبداله شاهی

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