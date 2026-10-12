به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غلامی، رئیس جدید هیئت وزنه‌برداری استان البرز، پس از انتخاب در مجمع انتخاباتی این هیئت، بر ضرورت تعامل و همکاری مجموعه ورزش استان برای توسعه وزنه‌برداری و حمایت از ورزشکاران تأکید کرد.

وی با اشاره به پایان دوره مسئولیت مدیریت پیشین و آغاز فعالیت هیئت جدید، اظهار کرد: تغییر مدیریت و برگزاری انتخابات نباید خللی در پیگیری مطالبات ورزشکاران ایجاد کند و حمایت از فعالان این رشته باید با جدیت ادامه یابد.

وی با تأکید بر ظرفیت جوانان و استعدادهای ورزشی استان افزود: توسعه وزنه‌برداری نیازمند همراهی مجموعه‌های ورزشی، تعامل میان دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

رئیس هیئت وزنه‌برداری استان البرز با اشاره به ضرورت همکاری متقابل برای ارتقای جایگاه این رشته در کشور، بر لزوم هم‌افزایی و حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن زمینه پیشرفت آنان تأکید کرد.

غلامی همچنین از تلاش‌های مسئولان پیشین هیئت و افرادی که در مسیر توسعه وزنه‌برداری استان فعالیت کرده‌اند، قدردانی کرد.

در ادامه این مجمع انتخاباتی، محمدرضا غلامی با کسب ۱۴ رأی موافق و یک رأی ممتنع، برای چهار سال به‌عنوان رئیس هیئت وزنه‌برداری استان البرز انتخاب شد.