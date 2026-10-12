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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

رئیس هیئت وزنه‌برداری البرز مشخص شد

رئیس هیئت وزنه‌برداری البرز مشخص شد

کرج _ محمدرضا غلامی در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه‌برداری استان البرز با کسب ۱۴ رأی موافق و یک رأی ممتنع، برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غلامی، رئیس جدید هیئت وزنه‌برداری استان البرز، پس از انتخاب در مجمع انتخاباتی این هیئت، بر ضرورت تعامل و همکاری مجموعه ورزش استان برای توسعه وزنه‌برداری و حمایت از ورزشکاران تأکید کرد.

وی با اشاره به پایان دوره مسئولیت مدیریت پیشین و آغاز فعالیت هیئت جدید، اظهار کرد: تغییر مدیریت و برگزاری انتخابات نباید خللی در پیگیری مطالبات ورزشکاران ایجاد کند و حمایت از فعالان این رشته باید با جدیت ادامه یابد.

وی با تأکید بر ظرفیت جوانان و استعدادهای ورزشی استان افزود: توسعه وزنه‌برداری نیازمند همراهی مجموعه‌های ورزشی، تعامل میان دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

رئیس هیئت وزنه‌برداری استان البرز با اشاره به ضرورت همکاری متقابل برای ارتقای جایگاه این رشته در کشور، بر لزوم هم‌افزایی و حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن زمینه پیشرفت آنان تأکید کرد.

غلامی همچنین از تلاش‌های مسئولان پیشین هیئت و افرادی که در مسیر توسعه وزنه‌برداری استان فعالیت کرده‌اند، قدردانی کرد.

در ادامه این مجمع انتخاباتی، محمدرضا غلامی با کسب ۱۴ رأی موافق و یک رأی ممتنع، برای چهار سال به‌عنوان رئیس هیئت وزنه‌برداری استان البرز انتخاب شد.

کد مطلب 6975595

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