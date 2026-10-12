طرح توزیع هوشمند مرغ در بازار ایلام اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد غلامی ظهر دوشنبه چهاردهمین جلسه کارگروه امنیت غذایی استان ایلام با محوریت نهایی‌سازی فرآیندهای توزیع هوشمند مرغ و تعیین نرخ خدمات کشتارگاه‌های دام، اظهار داشت: این جلسه با هدف ساماندهی زنجیره توزیع کالاهای اساسی تشکیل شده و تسریع در رفع چالش‌های فنی سامانه توزیع هوشمند مرغ ضروری است.

غلامی با بیان اینکه هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی خط قرمز مدیریت اقتصادی استان محسوب می‌شود، اظهار داشت: حداکثر تا پایان مهرماه فرصت دارد تمامی ایرادات فنی سامانه را برطرف کرده و پایداری شبکه را تضمین کند.

وی با تأکید بر الزام‌آور بودن این تصمیم برای دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی و کشتارگاه‌های طیور استان مکلف‌اند از این پس، تمامی فرآیندهای حمل و نقل و توزیع مرغ را صرفاً از طریق سامانه انجام دهند؛ صدور هرگونه مجوز خروج بدون ثبت در این سامانه غیرقانونی تلقی می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت پایان مهرماه، هیچ بهانه‌ای مبنی بر اختلالات سیستمی پذیرفته نخواهد بود و تمامی فرآیند توزیع مرغ در استان باید در بستر این سامانه صورت گیرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد کارگروه نسبت به جلسات گذشته گفت: رویکرد این کارگروه، عبور از مباحث شفاهی و حرکت به سمت داده‌های دقیق میدانی است.