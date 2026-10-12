به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی رئیس ‌جمهور مصر اعلام کرد که در جریان سفر آسیایی وی و هیئت همراه به کره جنوبی، مالزی و اندونزی، ۲۰ توافق‌نامه و یادداشت تفاهم بین مصر و این کشورها به امضا رسیده است.

السیسی پس از بازگشت به مصر، در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد، قاهره آماده است تمامی تسهیلات لازم را برای حمایت از سرمایه‌گذاری بازرگانان و فعالان اقتصادی سه کشور یاد شده در مصر فراهم کند.

وی همچنین گفت سیاست خارجی مصر که مبتنی بر «ایجاد توازن، اعتدال و خویشتن‌داری» است، به تدریج در حال نشان دادن آثار خود در روابط بین‌المللی این کشور است.

رئیس جمهور مصر گفت احترامی که در جریان این سفر، هم در سطح رسمی و هم در میان مردم کشورهای میزبان مشاهده کرده، نشان‌دهنده وجهه مثبت مصر و اعتماد به رویکرد سیاسی این کشور است.

رئیس جمهور مصر افزود: این میزان از اعتماد و اعتبار سیاسی می‌تواند انگیزه‌ای برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر به مصر باشد.

السیسی افزود، این سفر در چارچوب تلاش قاهره برای گسترش همکاری با اقتصادهای آسیایی و متنوع‌سازی روابط بین‌المللی مصر انجام شد و توافق‌نامه‌ها نیز با هدف تقویت همکاری‌های توسعه‌ای، تجاری و فناوری، انتقال دانش و تجربیات، بومی‌سازی صنایع نوین و جذب سرمایه‌های آسیایی به بازار مصر و منطقه اقتصادی کانال سوئز امضا شده‌اند.