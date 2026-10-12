به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین گرامیداشت روز جهانی پست با عنوان «پست؛ ارتباط ماندگار» که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک این روز به کارکنان شبکه پستی کشور، از تلاش‌های آنان در ارائه خدمات به مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار کشور، قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت پست، این بخش را حلقه اتصال حوزه نوآوری و دانش به ظرفیت‌های عملیاتی شبکه پستی دانست و بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

پست؛ مکمل عدالت ارتباطی و جریان داده

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مأموریت این وزارتخانه در توسعه ارتباطات و گسترش عدالت ارتباطی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، با جریان کالا تکمیل می‌شود، گفت: هم‌افزایی جریان داده و جریان کالا، زمینه‌ساز خلق ارزش اقتصادی است و شبکه پستی کشور یکی از ارکان مهم این فرایند به شمار می‌رود.

هاشمی با اشاره به شعار اتحادیه جهانی پست مبنی بر «یک شبکه پستی، بی‌نهایت امکان» افزود: صنعت پست از بخش‌هایی است که تداوم خدمات آن برای اقتصاد کشور اهمیت اساسی دارد و نمی‌توان توقف خدمات این شبکه را حتی برای مدت کوتاه تصور کرد.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد روستایی تصریح کرد: بخش مهمی از تولید کشور در روستاها و مناطق عشایری شکل می‌گیرد، اما برای تقویت ماندگاری جمعیت در این مناطق، توسعه ارتباطات به‌تنهایی کافی نیست و باید زمینه دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای گسترده‌تر نیز فراهم شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: شبکه پستی کشور با توسعه خدمات در روستاها و مناطق عشایری می‌تواند به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند و اقتصاد روستایی را به متن اقتصاد ملی پیوند دهد.

توسعه بازار محصولات روستایی با اتصال به بازارهای ملی و بین‌المللی

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی روستاها در حوزه‌هایی همچون صنایع دستی، محصولات باغی و کشاورزی، گسترش بازار این محصولات را از الزامات تقویت اقتصاد روستایی دانست و گفت: با توسعه بازار روستا از سطح محلی به بازارهای ملی و بین‌المللی، امکان کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها و اتصال مستقیم تولیدکنندگان به بازارهای مصرف فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که در کنار جریان داده، جریان کالا نیز به‌صورت مؤثر شکل بگیرد و شبکه پستی کشور در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

وزیر ارتباطات با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، تأکید کرد که توسعه اقتصاد روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه پستی برای تحقق این هدف، مسیری مستمر و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

هاشمی همچنین با اشاره به اهمیت شاخص‌های عملکردی در ارزیابی صنعت پست گفت: در کنار آمارهایی مانند تعداد مرسولات و سرانه پستی، باید میزان تأثیر اقدامات شبکه ارتباطی و پستی بر پیشبرد اقتصاد کشور نیز مورد سنجش قرار گیرد.

وی از مدیرعامل شرکت ملی پست خواست این شاخص را در کنار سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار دهد تا نقش واقعی این شبکه در توسعه اقتصادی کشور مشخص شود.

پیشرفت در هویت‌بخشی مکانی و توسعه کاربرد کد پستی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، هویت‌بخشی مکانی را یکی از ارکان حکمرانی داده‌مبنا دانست و گفت: همان‌گونه که احراز هویت افراد برای ارائه خدمات ضروری است، شناسایی دقیق مکان‌ها از طریق کد پستی و اطلاعات جغرافیایی نیز اهمیت دارد و این دو مؤلفه مکمل یکدیگرند.

هاشمی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در دولت چهاردهم در زمینه نشانی‌گذاری و هویت‌بخشی مکانی اظهار کرد: میزان ژئوکدگذاری مکان‌ها در مناطق شهری به ۸۷ درصد و در مناطق روستایی به ۷۵ درصد رسیده است؛ این در حالی است که میزان پیشرفت این فرایند در مناطق روستایی از حدود چهار درصد آغاز شده بود.

وی با بیان اینکه ایجاد پایگاه داده مکانی، نخستین گام در این مسیر است، افزود: گام بعدی، استفاده فراگیر از کد پستی معتبر در فرایند ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی است.

وزیر ارتباطات با اشاره به طرح آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کد پستی در هیئت دولت و حمایت رئیس‌جمهوری از این موضوع، تأکید کرد: با اجباری‌شدن استفاده از کد پستی در دستگاه‌های کشور، زمینه توسعه کاربرد این زیرساخت در ارائه خدمات عمومی فراهم می‌شود.

هاشمی با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت ملی پست در اجرای مأموریت‌های محوله، افزود: همکاران شبکه پستی کشور نشان داده‌اند که برای اجرای مأموریت‌های جدید و مسئولیت‌های گسترده، آمادگی عملیاتی دارند.

ثبت‌نام ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت کالابرگ با کد پستی معتبر

وزیر ارتباطات در ادامه، به یکی از کاربردهای عملی کد پستی معتبر در ارائه خدمات دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس آماری که صبح روز برگزاری مراسم دریافت کرده است، حدود ۵۰۰ هزار نفر از هم‌وطنان در بازه زمانی حدود ۲۴ ساعت، با استفاده از کد پستی معتبر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند.

وی این آمار را نشانه آغاز بهره‌گیری عملی از زیرساخت کد پستی در ارائه خدمات به مردم دانست و با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی کارکنان حوزه پست، از همکاری آنان در پیشبرد این فرایند قدردانی کرد.

هوشمندسازی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در شرکت ملی پست

هاشمی با اشاره به برنامه‌های هوشمندسازی در شرکت ملی پست و سایر بخش‌های شبکه پستی کشور، پرداخت مبتنی بر عملکرد را از محورهای مهم اصلاح فرایندها و ارتقای بهره‌وری عنوان کرد.

وی گفت: اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در شرکت ملی پست آغاز شده و در برخی بخش‌ها به مراحل پیشرفته رسیده است؛ بخشی از این فرایند نیز در حال تکمیل است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بالغ‌بودن فرایندهای عملیاتی شرکت ملی پست، زمینه اجرای این رویکرد را فراهم کرده است، افزود: پیوند پرداخت‌ها با عملکرد، به ارتقای بهره‌وری کمک کرده و زمینه حرکت شرکت از زیان‌دهی به سمت سودآوری پایدار را فراهم می‌کند.

هاشمی تأکید کرد: حرکت به سمت سودآوری پایدار باید با نگاه حرفه‌ای به اداره بنگاه و اصلاح فرایندهای سازمانی همراه باشد تا شرکت ملی پست بتواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، از ظرفیت‌های اقتصادی خود نیز به شکل مؤثرتری استفاده کند.

حرکت به سمت تنظیم‌گری نسل پنجم و تقویت نقش بخش خصوصی

وزیر ارتباطات در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت تفکیک تدریجی تصدی‌گری و عملیات از وظایف تنظیم‌گری تأکید کرد و گفت: در مجموعه‌هایی مانند شرکت ملی پست، باید به‌تدریج از تمرکز بر عملیات فاصله گرفت، نقش تنظیم‌گری را تقویت کرد و فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورد.

وی با اشاره به رویکرد موسوم به «تنظیم‌گری نسل پنجم» افزود: این موضوع در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و مطالعات بین‌المللی و اقدامات انجام‌شده در این زمینه به‌صورت مستمر بررسی می‌شود.

هاشمی با اشاره به تجربه حوزه ارتباطات در تفکیک عملیات از تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری تصریح کرد: حرکت به این سمت در بخش‌هایی آغاز شده است، اما در برخی حوزه‌ها همچنان به برنامه‌ریزی و پیگیری بیشتری نیاز دارد.

وی در پایان با تأکید بر نقش‌آفرینی ارزشمند بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، توسعه مشارکت این بخش را از الزامات ارتقای کارآمدی شبکه پستی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های صنعت پست کشور دانست.