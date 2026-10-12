به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر ظهر دوشنبه بازدید از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان فارس، با اشاره به جایگاه این استان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: فارس در پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و مقاطع اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نقش مؤثری داشته است. هدف قرار گرفتن این استان در مقاطع حساس نیز نشان‌دهنده اهمیت راهبردی آن در کشور است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه موزه‌های دفاع مقدس نباید صرفاً به روایت رویدادهای گذشته محدود شوند، گفت: این مراکز باید به کانون‌های فرهنگی فعال و پویا تبدیل شوند و با باز بودن درهای خود به روی جوانان و نوجوانان، زمینه شناخت عمیق‌تر نسل جدید از ایثار و فداکاری ملت ایران را فراهم کنند.

سردار کارگر افزود: دفاع مقدس محدود به یک دوره هشت‌ساله نیست، بلکه جریانی مستمر است که در عرصه‌های مختلف دفاعی و امنیتی ادامه دارد. همان‌گونه که در دوران دفاع از حرم شاهد حضور نسل‌های دهه شصت و هفتاد بودیم، امروز نیز جوانان دهه هشتاد در کنار نسل‌های پیشین در دفاع از کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

ضرورت بازنمایی نقش مردم و زنان در موزه‌های دفاع مقدس

وی با تأکید بر اینکه موزه‌های دفاع مقدس باید بازتاب‌دهنده مشارکت همه اقشار جامعه باشند، اظهار کرد: نقش ارتش، فراجا، سپاه، بسیج، جهاد سازندگی و دستگاه‌های دولتی باید در محتوای این مراکز دیده شود؛ با این حال، مردم ایران مهم‌ترین رکن پیروزی‌ها بوده‌اند و نقش آنان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت همچنین با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تصریح کرد: نقش زنان در این عرصه‌ها اگر بیشتر از مردان نبوده، قطعاً کمتر نبوده است؛ ازاین‌رو، بازتاب شایسته حضور و فداکاری زنان در موزه‌های دفاع مقدس ضرورت دارد.

میناب به فهرست یادمان‌های ملی راهیان نور اضافه شد

سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه یادمان‌های دفاع مقدس در کشور گفت: در حال حاضر ۴۶ یادمان ملی به‌عنوان مقصد راهیان نور در کشور وجود دارد که امسال میناب نیز به این فهرست اضافه شده است.

وی با بیان اینکه در کنار یادمان‌های ملی، هزاران یادبود نیز در کشور وجود دارد، افزود: بیش از سه هزار یادمان شهدای گمنام در سراسر کشور ایجاد شده است که به‌عنوان کانون‌های معنوی مورد بهره‌برداری قرار دارند و برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با جدیت ادامه می‌یابد.