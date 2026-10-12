به گزارش خبرنگار مهر،محمد بهرامی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های ارتباطی شهرستان بویراحمد، با قدردانی از تلاش‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرکل این حوزه در استان، اظهار کرد: پیگیری‌های مستمر در سطح ملی و استانی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق محروم ضروری است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های ارتباطی در بخش لوداب افزود: در این بخش هفت ایستگاه ارتباطی در دستور کار قرار گرفته که شامل احداث پنج ایستگاه جدید و ارتقای کیفیت دو ایستگاه موجود است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید، به‌ویژه ایستگاه چایی، تصریح کرد: بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها می‌تواند به بهبود پوشش ارتباطی و دسترسی ساکنان مناطق مختلف بخش لوداب کمک کند.

بهرامی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری کشور گفت: در شرایط کنونی، اولویت‌بندی منابع و هزینه‌کرد اعتبارات در نیازهای اساسی کشور اهمیت زیادی دارد؛ با این حال، توسعه زیرساخت‌ها در شهرها و روستاها نباید از نیازهای واقعی مردم فاصله بگیرد.

وی ادامه داد: برخی مدیران با تدبیر و پیگیری مناسب از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم استفاده می‌کنند، اما در مقابل، گاهی فرصت‌ها از دست می‌رود؛ بنابراین انتظار می‌رود همه مدیران با مسئولیت‌پذیری بیشتر برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: لازم است اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطات طی دو سال اخیر با وضعیت پیش از آن مقایسه شود تا میزان پیشرفت زیرساخت‌ها و نتایج تلاش‌های صورت‌گرفته به‌صورت دقیق مشخص شود.

بهرامی در پایان با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی و مدیران بخش لوداب، ابراز امیدواری کرد روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با توجه به ظرفیت‌های موجود و نیازهای مردم منطقه ادامه یابد.