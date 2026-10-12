مدیر مایکروسافت برای قانونگذاری هوش مصنوعی دست به دامن انگلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، برد اسمیت مدیر مایکروسافت خواستار ایجاد ترمزهای اضطراری در سیستم های هوش مصنوعی شد و اظهار کرد باید برای هنگامیکه بات های دیجیتال افسار گسیخته می شوند و حملات هک انجام می دهند، سیستم گزارش دهی اجباری ایجاد شود.

پیش از او ساتیا نادلا مدیر ارشد اجرایی مایکروسافت هم خواستار ایجاد ترمز اضطر اری برای هوش مصنوعی شده بود.

اسمیت هشدار داد هوش مصنوعی حتی از بسیاری از کالاهایی که روزمره می خریم، قوانین کمتری دارد. او در مصاحبه با بی بی سی گفت: اکنون ماشین لباسشویی در مقایسه با هوش مصنوعی قوانین ایمنی بیشتری دارد.

اظهارات او درحالی بیان می شود که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته توافقنامه ای یک صفحه ای با این هدف منتشر کرد که به شرکت های هوش مصنوعی اجازه دهد خود بر فناوری نظارت کنند.

نام مایکروسافت در این سند که توسط مدیران ارشد گوگل، آنتروپیک، متا، اوپن ای آی، ایکس و انویدیا و همچنین دونالد ترامپ امضا شده، دیده نمی شود. اسمیت همچنین گفت این توافقنامه برای مقابله با چالش های هوش مصنوعی دیگر کافی نیست.

وی افزود: هرچند بحث و گفتگوهایی درباره آنکه آیا آژانس های دولتی باید پیش از عرضه، فناوری‌های هوش مصنوعی قدرتمندتر را بررسی و مجوز انتشار آنها را صادر کنند یا خیر این رویه در صنایع دیگر نیز وجود دارد.

اسمیت گفت: هر بسته شیری که در فروشگاه مواد غذایی می‌بینید، مشمول مقررات ایمنی و بازرسی است. ما می‌دانیم چگونه این کار را برای محصولات دیگر انجام دهیم. باید از این دانش و تجربه استفاده کنیم و بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم همین رویکرد را در مورد هوش مصنوعی نیز به کار بگیریم.

مدیر مایکروسافت از انگلیس خواست رهبری مسیر قانونگذاری هوش مصنوعی را از طریق موسسه امنیت هوش مصنوعی(AISI) که تحت نظارت دولت ریشی سوناک در سال ۲۰۲۴ راه اندازی شد و وظیفه آزمایش بات های قدرتمند را دارد، برعهده بگیرد.

این نشریه دیروز فاش کرد کاخ سفید پس از رایزنی و اعمال فشار از سوی وزیران دولت انگلیس، دسترسی آزمایشگاه ایمنی هوش مصنوعی این کشور را به جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی برای انجام آزمایش‌ها دوباره برقرار کرده است.

ماه گذشته، کاخ سفید از شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، از جمله آنتروپیک و اوپن ای آی، خواسته بود دسترسی AISI به مدل‌های خود را متوقف کنند، اما اکنون این تصمیم لغو شده است.