گروه سیاست خبرگزاری مهر: در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با اوج‌گیری جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، برخی ادعاهای مشکوک از سوی چهره‌ای مطرح شده که خود را «افشاگر» معرفی می‌کند. این ادعاهای بعضا مشکوک را برخی بخشی از پازل «جنگ شناختی» دشمن علیه ایران ارزیابی کردند؛ جنگی که هدف آن ایجاد ابهام، بی‌اعتمادی و انحراف افکار عمومی است. در همین چارچوب، اکنون اسناد دقیق نشان می‌دهد که یکی از همکاران رسانه‌ای نزدیک به یاشار سلطانی مدعی افشاگری — دسته‌چک اماراتی تهیه کرده است.



بر اساس این اسناد، خانم «مرجان.م»، همکار رسانه‌ای یاشار سلطانی اخیراً یک دسته‌چک از بانک اماراتی Emirates NBD دریافت کرده است؛ بانکی که شعباتی نیز در اروپا دارد. این در حالی است که امارات بر اساس قوانین داخلی خود در صدور دسته‌چک برای ایرانیان (اتباع ایران) سخت‌گیری ویژه‌ای دارد. بنابراین پرسش اصلی این است: چگونه خانم مرجان.م توانسته چنین دسته‌چکی را دریافت کند؟



اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به سفرهای مکرر مقامات رژیم صهیونیستی به امارات، به‌ویژه دو سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به این کشور، توجه کنیم. در چنین شرایطی، داشتن دسته‌چک اماراتی توسط همکار رسانه‌ای فردی که خود را افشاگر معرفی می‌کند، نیازمند توجیه روشن است.



پرسش‌های کلیدی که باید به آن‌ها پاسخ داده شود عبارتند از اینکه قرار بوده چه مبالغی با دسته‌چک خانم «م» از مبدأ امارات و احتمالاً به مقصد ایران منتقل شود؟، چرا همکار رسانه‌ای یاشار سلطانی باید در این برهه حساس، دسته‌چک اماراتی داشته باشد؟، کدام فعالان اقتصادی یا تراستی‌ها برای افتتاح حساب و اخذ دسته‌چک برای این همکار نزدیک رسانه‌ای، توصیه و سفارش کرده‌اند؟



انتظار می‌رود یاشار سلطانی که خود را مدعی افشاگری معرفی می‌کند، پیش از انتشار اطلاعات مخدوش و بدون سند، ابتدا روشن کند علت و زمینه های تهیه دسته‌چک اماراتی توسط همکار رسانه‌ای‌اش چیست. سکوت در برابر این پرسش‌ها، تنها پازل جنگ شناختی دشمن را کامل‌تر و گمان های ایجاد شده درباره وی را تقویت می‌بخشد.