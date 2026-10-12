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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

مستندی درباره عکس خبرساز مسجد سوخته؛ «فرش تا عرش» آماده نمایش شد

مستندی درباره عکس خبرساز مسجد سوخته؛ «فرش تا عرش» آماده نمایش شد

مستند «فرش تا عرش» با نگاهی به حوادث دی ۱۴۰۴ و تصویر خبرساز به جا مانده از شهادت یک بسیجی در مسجد سوخته، مراحل تولید خود را به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «فرش تا عرش» به کارگردانی مهدی لاری و تهیه‌کنندگی نوید نیلچی با نگاهی به حوادث دی سال ۱۴۰۴، به روایت یک تصویر به جا مانده و خبرساز از آن روزها می‌پردازد.

این اثر که نخستین مستند تولیدشده درباره حوادث دی‌ ۱۴۰۴ محسوب می‌شود، روایتی از واقعه هجدهم دی‌ در مسجد سیدالشهدای پاکدشت است. در این حادثه، علی‌اکبر زارعی و طاها عزیزی‌خواه، ۲ تن از بسیجیانی که برای حفاظت از جان مردم و دفاع از مسجد در محل حضور داشتند، بر اثر آتش‌سوزی عمدی به دست اغتشاشگران به شهادت رسیدند.

تمرکز این مستند بر تصویری است که در روزهای پرالتهاب پس از حادثه، خبرساز شد؛ نقش سوخته‌ بدن شهید زارعی بر فرش مسجد که به نمادی از عمق این فاجعه تبدیل شد. «فرش تا عرش» علاوه بر واکاوی ابعاد آن شب، زندگی این شهید را نیز روایت می‌کند.

حسن شیروانی هنرمند عکاس خبری است که عکس‌هایش از مسجد سوخته سیدالشهداء در فضای مجازی فراگیر شد و این عکس را او ثبت کرده است.

مهدی لاری کارگردان، نوید نیلچی تهیه‌کننده و سید محمد میرزاده پژوهش و روایت این مستند را برعهده دارند. مهدی لاری، مهدی درزی و متین علیکاشی، تصویربرداری اثر را انجام داده‌اند. مهدی درزی، تدوین و حسین فراهانی صدابرداری این مستند را عهده‌دار شده‌اند.

این اثر هم‌اکنون برای حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آماده نمایش شده است.

کد مطلب 6975674
آزاده فضلی

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