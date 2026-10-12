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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

لزوم تشکیل کانون بازنشستگان در همه دستگاه‌های اجرایی استان ایلام

لزوم تشکیل کانون بازنشستگان در همه دستگاه‌های اجرایی استان ایلام

ایلام - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام بر لزوم تشکیل کانون بازنشستگان در همه دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کریمی ظهر دوشنبه در آسنن تجلیل از بازنشستگان استان با اشاره به اهمیت تجلیل از بازنشستگان اظهار کرد: احترام به کسانی که سال‌های زیادی از عمر خود را برای خدمت به مردم گذرانده‌اند، یک حق است؛ این عزیزان حقی بزرگ بر گردن جامعه دارند و باید کارهای خوب در این زمینه تشویق شود تا تکرار شوند.

وی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندان افزود: جامعه سالمندی ما روزبه‌روز بیشتر می‌شود و اگر ۲۰ سال پیش در ایلام چند دستگاه محدود بازنشسته داشتند، امروز با پدیده جدیدی روبه‌رو هستیم که در معماری شهری، ترافیک و همه موضوعات باید شرایط این افراد را در نظر بگیریم؛ چراکه یک بازنشسته ممکن است به دلیل مشکل زانو نتواند از پله بالا برود و شهرداری باید این موضوع را لحاظ کند.

معاون استاندار ایلام تصریح کرد: بعد از ۳۰ تا ۳۵ سال کار، یک‌دفعه زندگی فرد تغییر می‌کند و این موضوع می‌تواند بر روح و روان او تأثیر بگذارد؛ بنابراین باید سرگرمی، درمان و برنامه‌های پس از بازنشستگی را برای جامعه سالمندان جدی‌تر در نظر بگیریم.

وی با اشاره به فشار اقتصادی بر بازنشستگان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، این فشار برای جامعه بازنشسته بیشتر است؛ چراکه همزمان با قطع مزایا و خشک شدن حقوق، هزینه‌های درمان افزایش می‌یابد و بیمه تکمیلی نیز قدرت پوشش کافی ندارد.

معاون استاندار ایلام با تأکید بر لزوم تشکیل کانون بازنشستگان در همه دستگاه‌ها اظهار کرد: اگر کانون‌های بازنشستگان فعال باشند، می‌توانند مطالبات خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.

وی با اشاره به لزوم تعامل دستگاه‌ها با کانون‌ها افزود: مدیران باید با کانون بازنشستگان جلسه بگذارند و یکی از اعضای کانون را به عنوان مشاور افتخاری در حوزه بازنشستگان انتخاب کنند تا در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار بگیرند.

معاون استاندار ایلام در پایان تأکید کرد: باید با هماهنگی استاندار و سایر مسئولان، نامه‌های لازم برای پیگیری مطالبات بازنشستگان در سطح ملی تنظیم و ارسال شود و از ظرفیت کانون‌ها برای پیگیری مؤثر مطالبات این قشر زحمتکش بهره گرفته شود.

کد مطلب 6975660

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