به گزارش خبرنگار مهر، افشین کریمی ظهر دوشنبه در آسنن تجلیل از بازنشستگان استان با اشاره به اهمیت تجلیل از بازنشستگان اظهار کرد: احترام به کسانی که سال‌های زیادی از عمر خود را برای خدمت به مردم گذرانده‌اند، یک حق است؛ این عزیزان حقی بزرگ بر گردن جامعه دارند و باید کارهای خوب در این زمینه تشویق شود تا تکرار شوند.

وی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمندان افزود: جامعه سالمندی ما روزبه‌روز بیشتر می‌شود و اگر ۲۰ سال پیش در ایلام چند دستگاه محدود بازنشسته داشتند، امروز با پدیده جدیدی روبه‌رو هستیم که در معماری شهری، ترافیک و همه موضوعات باید شرایط این افراد را در نظر بگیریم؛ چراکه یک بازنشسته ممکن است به دلیل مشکل زانو نتواند از پله بالا برود و شهرداری باید این موضوع را لحاظ کند.

معاون استاندار ایلام تصریح کرد: بعد از ۳۰ تا ۳۵ سال کار، یک‌دفعه زندگی فرد تغییر می‌کند و این موضوع می‌تواند بر روح و روان او تأثیر بگذارد؛ بنابراین باید سرگرمی، درمان و برنامه‌های پس از بازنشستگی را برای جامعه سالمندان جدی‌تر در نظر بگیریم.

وی با اشاره به فشار اقتصادی بر بازنشستگان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، این فشار برای جامعه بازنشسته بیشتر است؛ چراکه همزمان با قطع مزایا و خشک شدن حقوق، هزینه‌های درمان افزایش می‌یابد و بیمه تکمیلی نیز قدرت پوشش کافی ندارد.

معاون استاندار ایلام با تأکید بر لزوم تشکیل کانون بازنشستگان در همه دستگاه‌ها اظهار کرد: اگر کانون‌های بازنشستگان فعال باشند، می‌توانند مطالبات خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.

وی با اشاره به لزوم تعامل دستگاه‌ها با کانون‌ها افزود: مدیران باید با کانون بازنشستگان جلسه بگذارند و یکی از اعضای کانون را به عنوان مشاور افتخاری در حوزه بازنشستگان انتخاب کنند تا در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار بگیرند.

معاون استاندار ایلام در پایان تأکید کرد: باید با هماهنگی استاندار و سایر مسئولان، نامه‌های لازم برای پیگیری مطالبات بازنشستگان در سطح ملی تنظیم و ارسال شود و از ظرفیت کانون‌ها برای پیگیری مؤثر مطالبات این قشر زحمتکش بهره گرفته شود.