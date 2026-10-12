به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر دوشنبه در لوداب با اشاره به اهمیت اجرای پروژه راه‌سازی این منطقه اظهار کرد: اجرای این پروژه با مشورت فرماندار و مجموعه راهداری در دستور کار قرار گرفته و با توجه به نقش آن در بهبود ارتباطات منطقه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه این مسیر می‌تواند بخشی از مشکلات ارتباطی منطقه را برطرف کند، افزود: پروژه راه‌سازی لوداب در ارتباط مردم این منطقه با شهر یاسوج و مسیر ارتباطی اصفهان به سمت غرب کشور تأثیرگذار است و باید برای تکمیل آن تلاش کرد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: تأخیر در اجرای طرح‌ها موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پروژه‌ای که در گذشته با حدود ۲ میلیارد تومان قابل اجرا بود، امروز ممکن است به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد.

بهرامی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی پروژه‌ها با وجود پیش‌بینی اعتبار، گفت: در برخی موارد، اعتباراتی از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت اختصاص یافته، اما پروژه‌ها همچنان اجرا نشده‌اند؛ بنابراین، لازم است دستگاه‌های مسئول در استفاده از منابع و اجرای طرح‌ها جدیت بیشتری داشته باشند.

وی از برنامه‌ریزی برای پیگیری اعتبارات ملی این پروژه خبر داد و بیان کرد: در جلسه پیش‌رو با وزیر راه و شهرسازی، این پروژه در کنار طرح‌های کلان حوزه انتخابیه مطرح خواهد شد تا زمینه تأمین اعتبار مورد نیاز از محل منابع ملی فراهم شود.

بهرامی با اشاره به پیش‌بینی اعتبار برای این پروژه در مراحل گذشته و برنامه‌ریزی مجدد برای تأمین منابع مالی آن تأکید کرد: با همراهی فرماندار، مجموعه راهداری و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، امیدواریم روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با قدردانی از تلاش مجموعه راهداری و عوامل اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های مسئول و تأمین منابع مورد نیاز، عملیات اجرایی با قوت ادامه یابد و در نهایت، رضایت مردم منطقه تأمین شود.