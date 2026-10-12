تاکید کویت و عراق بر اهمیت کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق امروز دوشنبه تلفنی با مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت گفتگو کرد.

رئیس جمهور عراق و امیر کویت تلفنی رایزنی و بر اهمیت تشدید تلاش‌ها با هدف کاهش تنش و حل بحران و اتکا بر گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات در راستای جلوگیری از تنش بیشتر و تقویت فرصت‌های تحقق امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.

دو طرف درباره روابط فیمابین و راه‌های تقویت و توسعه آن در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق منافع مشترک دو کشور و خدمت به آرمان‌های دو ملت برادر در دستیابی به همکاری و هماهنگی بیشتر رایزنی کردند.

در این تماس، تحولات اوضاع در منطقه در سایه چالش‌های کنونی نیز بررسی شد.

دو طرف بر اهمیت تشدید تلاش‌ ها با هدف کاهش تنش و حل بحران و اتکا بر گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات در راستای جلوگیری از تنش بیشتر و تقویت فرصت‌های تحقق امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.