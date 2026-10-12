به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غلامحسین محمدی، روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در دومین رویداد هم‌تا (روایت نوآوری و هم‌آفرینی برای گره‌گشایی) با موضوع «بررسی مسائل بیماران خاص و صعب‌العلاج» با تأکید بر ضرورت تصمیم‌سازی‌های مشترک و هم‌آفرینی در حوزه‌های مرتبط با بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: در خصوص نظام ارجاع با سازمان بیمه سلامت دارای توافق و تفاهم ‌هستیم‌. در راستای موضوعات مربوط به بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز باید به یک نقشه راه موثر دست پیدا کنیم و مرکز رصد و پایش مشترک با بیمه سلامت را در خصوص بیماری‌های صعب‌العلاج تشکیل دهیم.

این نشست با حضور اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تامین اجتماعی، کارشناسان حوزه تأمین‌اجتماعی و ‌نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و حضور ویدئوکنفرانسی مدیران درمان استان ها برگزار شد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: در رویدادهای هم‌تا، رویکرد گفتگو، هم‌آفرینی رفع چالش‌های موجود را پیگیری می‌کنیم. در این چارچوب باید به صورت ویژه در بخش درمان اقشار خاص که هزینه‌های شگرفی دارند، پرونده متفاوتی باز کنیم؛ در این راستا برخی پرونده‌ها در اولویت‌های بالاتری قرار می‌گیرند.

وی همچنین در ادامه با تأکید بر ضرورت حل مشکلات و موضوعات سامانه‌ای مربوط به صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج،‌ بر اهمیت حل مسائل در راستای ارتقای بهره‌مندی بیماران بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی از پوشش‌های کامل این صندوق تأکید کرد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه ابعاد مختلف مسائل را باید از دید ذی نفعان ببینیم، افزود: در این جلسه، ذی نفع اصلی بیماران خاص و صعب‌العلاج محسوب می‌شوند؛ از سوی دیگر ارکان بخش عمومی در دولت، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، دیگر ذی نفعان این مسئله محسوب می‌شوند.

محمدی در ادامه با تأکید بر اهمیت گفتگوی سازنده در خصوص موضوعات مختلف، تصریح کرد: در چارچوب ارائه خدمات مربوط به حوزه درمان و سلامت مردم، حساسیت‌های سازمانی را دخیل نمی‌دهیم.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در شرایط خاص کشور، همه دولت‌ها منطقه امنی برای مردم در نظر می‌گیرند؛ در این وضعیت، اقداماتی در حوزه‌های معیشت، درمان و ‌حداقل اقتصاد و اشتغال توسط دولت دیده شده است. در بخش درمان نیز با همین رویکرد و با دقت بیشتری مسئله را بررسی و رسیدگی می‌کنیم.

محمدی با اعلام اینکه یک درصد جامعه درگیر بیماری های خاص و صعب‌العلاج هستند، تأکید کرد: این افراد باید در چارچوب‌های حمایتی، دارای اولویت باشند.

وی با بیان اینکه بیماران سرطان دارای یک خانواده بزرگ هستند، گفت: دولت و سازمان‌های بیمه‌ای و بخش‌های درمان به واسطه شرایط خاص این بیماران باید اقدامات ویژه‌ای برای آنان درنظر داشته باشند.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج یک نقطه سیاستی مهم‌ بوده که اتخاذ شد. در این چارچوب، استانداردهای ارائه خدمات به بیماران خاص و صعب‌العلاج باید به یک شکل باشد؛ در واقع فرایندهای مربوط به این بیماران باید برای افراد تحت پوشش بیمه‌های مختلف باید یکسان باشد.

وی همچنین اضافه کرد: امکان ایجاد یک صندوق مشترک برای هزینه‌های مربوط به خدمات بیماری های خاص و صعب‌العلاج وجود دارد. این مسئله در کارگروه کل هماهنگی بیمه‌ها امکان پیگیری دارد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در پایان با تأکید بر اینکه در مجموع، تسهیل فرایندهای وب‌سرویس‌های مربوط به ارائه خدمات به بیماران خاص و صعب‌العلاج در دستور کار خواهد بود، افزود: در جلسه آتی رسیدگی به مسائل بیماران خاص و صعب‌العلاج، حل مشکلات سامانه‌ مربوطه به‌منظور بهره‌مندی بیشتر و کامل‌تر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از مزایای حمایت‌های مربوط به بیماران خاص و صعب‌العلاج مورد انتظار است.