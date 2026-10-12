به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در دیدار با اعضای کانون سردفتران، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای تخصصی و دستگاه قضایی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی تنها یک صنف نیستند، بلکه از همکاران راهبردی دستگاه قضا در اجرای عدالت و تضمین سلامت معاملات به شمار می‌روند.

ثبت رسمی معاملات؛ محور بهداشت قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکلیفی قانونی و راهبردی است، گفت: اجرای این قانون در تأمین امنیت معاملات و ارتقای سلامت حقوقی جامعه نقش مهمی دارد.

وی افزود: ثبت رسمی عقود و معاملات اموال غیرمنقول باید از مسیر قانونی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ چراکه ثبت دقیق و قانونی معاملات می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی قضایی در آینده جلوگیری کند.

تفکیک وظایف مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی

علی‌محمدی با اشاره به برخی چالش‌های اجرای این قانون تصریح کرد: مشاوران املاک باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کنند و تنظیم پیش‌نویس قراردادها را بر عهده داشته باشند؛ در مقابل، ثبت نهایی و رسمی معاملات در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

نقش سامانه‌های الکترونیک در پیشگیری از تخلفات

این مقام قضایی با تأکید بر نقش سردفتران در پیشگیری از تخلفات افزود: اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های الکترونیک ثبت و شفافیت اطلاعات معاملات، می‌تواند زمینه بروز تخلفاتی مانند پول‌شویی، زمین‌خواری، فروش مال غیر و تعارض منافع را محدود کند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت دقیق اطلاعات و رصد هوشمند معاملات، در پیشگیری از اختلافات ناشی از معاملات معارض و کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم مؤثر است.

سردفتران؛ مشاوران بی‌طرف طرفین معامله

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش هدایتگر سردفتران اظهار کرد: سردفتران باید به‌عنوان مشاورانی بی‌طرف، طرفین معامله را به انتخاب قالب‌های صحیح حقوقی هدایت کنند.

وی افزود: بخشی از اختلافات قضایی ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به آثار حقوقی قراردادهایی مانند بیع و صلح‌نامه است؛ ازاین‌رو، تبیین دقیق مفاد و پیامدهای حقوقی قراردادها می‌تواند از بروز منازعات در آینده جلوگیری کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی درباره ثبت رسمی معاملات

علی‌محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، از اعضای کانون سردفتران خواست با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صداوسیما، اهمیت ثبت رسمی معاملات را برای مردم تبیین کنند.

وی سلامت حرفه‌ای سردفتران را از عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت قضایی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حمایت می‌کند تا زمینه کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت حقوقی جامعه فراهم شود.