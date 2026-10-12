۲۳ همت هزینه دارو و بستری بیماران تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی همتی، روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ، در دومین رویداد هم‌تا (روایت نوآوری و هم‌آفرینی برای گره‌گشایی)، اظهار داشت: تأمین‌اجتماعی از سال ۱۳۸۰ برای بیماران خاص برنامه‌هایی را تدوین و اجرایی کرده است. این بیماران تحت شرایط خاصی از پوشش‌های خدماتی بهتری بهره‌مند شده‌اند. در مجموع ۸۱۷ هزار بیمار صعب‌العلاج تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند که ۵۶۰ هزار مورد آن به بیماران سرطانی اختصاص دارد.

وی با عنوان این مطلب که در سال گذشته ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان غیرمستقیم هزینه شده است، افزود: علاوه بر تعهدات مربوط به مصوبات شورای عالی بیمه، سازمان تأمین‌اجتماعی برای رفاه حال بهتر بیمه‌شدگان به ویژه در حوزه ارائه خدمات به بیماران خاص و صعب‌العلاج، اقداماتی را در دستور کار داشته است.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج در سازمان بیمه سلامت تشکیل و سازمان‌ تأمین‌اجتماعی نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام داده است.

همتی اضافه کرد: در سال قبل حدود ۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارو و ۱۵ همت هزینه بستری در سازمان تامین اجتماعی انجام شد که ۱۰ درصد آن مخصوص بیماران صعب‌العلاج بوده است. در ۵ ماهه امسال نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه دارو و ۱۰ درصد هزینه داروهای سرطانی است.

وی همچنین بیان کرد: در صندوق صعب‌العلاج تا به حال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند و ۱۳۳ بیماری در این صندوق شناسایی شده است.

همتی افزود: ۷۲۰ قلم دارو نیز مشمول بیماران خاص و صعب‌العلاج شده و ۵۶۰۰ خدمت در این بخش شناسایی شده است.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، قطعی وب‌سرویس‌های مرتبط با بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین ضرورت اختصاص خدمات برخط بستری این حوزه در بیمارستان‌های خصوصی را مطرح کرد.

استفاده ۹۷ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از خدمات درمانی

مجید صادقی‌راد، مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز در ادامه دومین رویداد هم‌تا بیان کرد: حدود ۹۷ درصد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی از مجموعه خدمات درمانی این سازمان استفاده می‌کنند. حدود ۶۰ هزار مرکز درمانی نیز طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی‌ هستند.

وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۸ میلیون مراجعه را در بخش‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم پاسخگو بوده است. بخش قابل توجهی از این مراجعات مربوط به بیماران خاص و صعب‌العلاج است.پرداخت هزینه اکثر این بیماران به شکل الکترونیک‌ صورت گرفته است. این نوع پرداخت‌ها به واسطه توسعه خدمات غیرحضوری افزایش یافته است.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در ۵ ماهه اول سال‌جاری ۵۷ میلیون مراجعه ویزیت معادل یک درصد مراجعات، مربوط به بیماران سرطانی بوده است. همچنین ۱۲ درصد مراجعات کلینیک‌های تأمین‌اجتماعی در حوزه سرپایی نیز مربوط به این بخش از بیماران است.

وی تصریح کرد: در ۵ ماهه ابتدایی امسال همچنین ۲۱ هزار میلیارد تومان در حوزه دارو هزینه شده که ۱۰ درصد این هزینه به بیماران سرطانی اختصاص دارد.

صادقی‌راد در ادامه ضمن تشریح عملکرد هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، چالش‌های تأمین‌اجتماعی در حوزه پرداختی‌های سهم صندوق، قطعی وب‌سرویس بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و عدم همزمانی اعلام حذف پوشش برخی داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج به سازمان تأمین‌اجتماعی را مطرح کرد.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پایان، بخشی از اقدامات و پیشنهادات سازمان در خصوص بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را مطرح کرد.