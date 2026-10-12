به گزارش خبرنگار مهر، شیرویه پیروی چشناسر بعد از ظهر دوشنبه در نشست رسانه‌ای مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا اظهار کرد: این مرکز میزبان حدود ۲ هزار و ۷۰۰ دانشجو و ۹۰ کارمند است و در ۱۵ رشته تحصیلی فعالیت می‌کند که بیشتر آن‌ها در حوزه فنی و مهندسی قرار دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی این مرکز افزود: رشته‌هایی مانند مهندسی پزشکی، مهندسی صنایع، مهندسی هوافضا، مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی از جمله رشته‌های کاربردی دانشگاه هستند که ظرفیت مناسبی برای همکاری با صنایع منطقه ایجاد می‌کنند.

رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا، ۶۵ عضو هیئت‌علمی را از سرمایه‌های علمی این مجموعه دانست و گفت: حدود نیمی از اعضای هیئت‌علمی ارتباط مستمر با صنعت دارند و این ظرفیت می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی و حل مسائل فنی واحدهای تولیدی را فراهم کند.

ارتقای کیفیت و مهارت‌افزایی دانشجویان در اولویت است

پیروی چشناسر با اشاره به سیاست‌های وزارت علوم و تأکید بر ارتقای کیفیت آموزش عالی بیان کرد: برنامه دانشگاه بر بهبود کیفیت تدریس، تقویت نظم اداری، تعامل با مسئولان شهری و گسترش ارتباط با صنعت متمرکز است.

وی هدف از ارتباط با صنایع را فراتر از انجام پژوهش‌های کاربردی دانست و تصریح کرد: دانشجویان باید در کنار آموزش نظری، مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار کار را کسب کنند. هرچه ارتباط دانشگاه با صنایع پیرامونی عمیق‌تر شود، امکان تربیت نیروهای متخصص و متناسب با نیازهای منطقه افزایش می‌یابد.

این مسئول با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی منطقه بوئین‌زهرا گفت: برخی صنایع با وجود برخورداری از توان تولیدی، همچنان از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند و بهره‌گیری از دانش روز می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری آن‌ها کمک کند.

وی افزود: رشته مهندسی شیمی ظرفیت همکاری با تولیدکنندگان مواد شوینده را دارد و مهندسی پلیمر نیز می‌تواند در تأمین دانش فنی مورد نیاز صنایع خودروسازی نقش‌آفرین باشد. همچنین مهندسی پزشکی در پاسخ به نیازهای تجهیزاتی و تصویربرداری مراکز درمانی، عمران و شهرسازی در توسعه شهری و مهندسی صنایع در بهینه‌سازی فرایندهای تولیدی قابلیت همکاری دارند.

همکاری علمی با دانشگاه‌های معتبر کشور

رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا با اشاره به سوابق علمی اعضای هیئت‌علمی اظهار کرد: بخشی از اعضای این مجموعه دانش‌آموخته دانشگاه‌هایی مانند تهران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت هستند و برخی نیز تحصیلات خود را در خارج از کشور گذرانده‌اند.

پیروی چشناسر ادامه داد: اعضای هیئت‌علمی علاوه بر حفظ ارتباط با دانشگاه‌های محل تحصیل خود، در زمینه نگارش مقاله و اجرای طرح‌های پژوهشی و صنعتی با دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و دیگر مراکز علمی همکاری دارند.

تکمیل زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی

وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی و عمرانی دانشگاه گفت: این مجموعه دارای چهار ساختمان آموزشی، یک ساختمان اداری و فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی است و با تکمیل پروژه‌های اخیر، در تأمین امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی به خودکفایی نزدیک شده است.

رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین‌زهرا افزود: سال تحصیلی جدید با مشکلات کمتری نسبت به سال گذشته آغاز شده و موضوعاتی مانند خدمات رفاهی و سرویس رفت‌وآمد نیز در کنار ارتقای امکانات آموزشی مورد توجه قرار دارد.

پیگیری جذب دانشجویان بین‌المللی

پیروی چشناسر از قرار گرفتن جذب دانشجویان بین‌المللی در دستور کار این مرکز خبر داد و گفت: اجرای این برنامه در انتظار تأیید نهایی کارگروه مربوطه است.

وی همچنین تقویت ارتباط عملی دانشجویان با صنعت را ضروری دانست و اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت تأمین اجتماعی و بیمه دانشجویانی که در کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی مشغول به کار می‌شوند، می‌تواند مسیر همکاری دانشگاه و صنعت و جذب نیروی انسانی متخصص را هموارتر کند.

این مسئول با تأکید بر نقش دانشگاه‌های صنعتی در حل مسائل کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از صنایع تمایل به همکاری با دانشگاه دارند و این مراکز می‌توانند بخشی از مشکلات فنی و تخصصی واحدهای تولیدی را برطرف کنند؛ در این مسیر، رسانه‌ها نیز می‌توانند در معرفی ظرفیت‌ها و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت نقش مؤثری داشته باشند.