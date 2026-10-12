اجرای طرح «پرستار، سفیر حیات» در ۸۰۰ مدرسه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در مراسم افتتاح طرح «پرستار، سفیر حیات» که همزمان با هفته پرستار و با محوریت «مدیریت پرستاری در حوادث و بلایا» برگزار شد، بر ضرورت گسترش آموزش مهارت‌های نجات‌بخش در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به همکاری معاونت پرستاری و سازمان اورژانس کشور در اجرای این برنامه گفت: تجربه‌های اخیر کشور، ضرورت آموزش مهارت‌های نجات‌بخش به عموم مردم را بیش از پیش نشان داده است. آموزش احیای قلبی پایه و در ادامه کمک‌های اولیه باید در دسترس همگان قرار گیرد تا افراد بتوانند پیش از رسیدن نیروهای امدادی، برای نجات جان مصدومان اقدام کنند.

عبادی با اشاره به امکان گسترش این آموزش‌ها به گروه‌های مختلف اجتماعی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تبدیل این اقدام به برنامه‌ای ملی تأکید کرد و یادآور شد: یک اقدام ساده، صحیح و به‌موقع می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.