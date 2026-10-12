به گزارش خبرنگار مهر، حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در رویداد ملی جامعه سلامت؛ مردم یار و مسجد محور حضور پیدا کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت حکمرانی مردمی گفت: اگر پس از پیروزی بر استکبار در جنگ رمضان به دنبال ایرانی قوی‌تر هستیم، باید حکمرانی قدرتمند را نیز دنبال کنیم و نقش مردم را در حکمرانی جدی بگیریم.

وی با بیان اینکه قدرت ملی تنها به امکانات و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، افزود: توان مردم برای مواجهه با بحران‌ها، استمرار فعالیت‌ها و بازگشت به شرایط عادی نیز بخشی از قدرت کشور است. هرچه سطح سلامت جامعه بالاتر باشد، تاب‌آوری آن در برابر بحران‌ها افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: جامعه‌ای که در آن پیشگیری جدی گرفته شود، خدمات سلامت در دسترس باشد و بیماری‌ها به‌موقع شناسایی شوند، آمادگی بیشتری برای مقابله با بحران‌ها خواهد داشت. بنابراین، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت صرفاً هزینه‌کرد برای درمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در توان انسانی کشور، تاب‌آوری اجتماعی، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و ساخت ایران قوی است.

طائب با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های نظام سلامت کشور تصریح کرد: تقویت نقاط قوت و عبور از موانع، به تحولی بنیادی نیاز دارد و دیوان‌سالاری به‌تنهایی نمی‌تواند ما را به این تحول برساند.

وی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده و مؤثر با نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی برای ارائه خدمات اجتماعی و مشارکت فعال در اقدامات عام‌المنفعه گفت: تأکید بر تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و به‌کارگیری مردم برای حل مسائل خود در حکمرانی محلی، فرصت بزرگی است که باید از آن استفاده کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به مأموریت ابلاغی به این سازمان خاطرنشان کرد: این ابلاغیه صرفاً یک دستور نیست، بلکه مأموریتی تمدنی است. بر همین اساس، حرکت از رویکردهای انفعالی به سمت الگوهای پیش‌دستانه و میدانی را آغاز می‌کنیم که در آن بسیج جامعه پزشکی یکی از محورهای تحول است.

طائب با تشریح جایگاه پزشک بسیجی گفت: پزشک بسیجی فراتر از یک متخصص بالینی، رزمنده خط مقدم سلامت و مدافع حریم زیستی ملت است. او پیونددهنده مهارت علمی و آرمان‌خواهی ملی و انقلابی است و در بحران‌ها، حوادث غیرمترقبه، رزمایش‌ها و شرایط نبرد، حضورش یک مسئولیت ملی و دینی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش جامعه پزشکی در مقاطع مختلف تاریخی کشور اظهار کرد: از دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم تا حوادث مرتبط با جبهه مقاومت، رویداد جهانی پیاده‌روی اربعین حسینی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه تحمیلی، جامعه پزشکی در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: تجربه این حوادث به ما نشان داد که سرعت عمل و تمرکززدایی در امدادرسانی، دو رکن اساسی برای نجات جان انسان‌ها هستند. همچنین برای مواجهه با حوادث پیش‌بینی‌نشده و تهدیدهای ترکیبی باید شبکه هوشمند بسیج جامعه پزشکی را در مساجد و محلات مستقر کنیم.

طائب با بیان اینکه مساجد می‌توانند در کنار نقش اجتماعی خود، پایگاه پیشگیری و ارتقای سلامت باشند، گفت: هر مسجد می‌تواند به پایگاهی برای امداد و سلامت پیش‌دستانه تبدیل شود؛ پایگاهی که نه‌تنها در زمان بحران، بلکه در شرایط عادی نیز در پایش سلامت جامعه و ارتقای سواد بهداشتی مردم نقش داشته باشد.

وی ادامه داد: مسجد در این الگو صرفاً محل عبادت نیست، بلکه می‌تواند به کانون مدیریت بحران‌های اجتماعی و قرارگاه سلامت محله تبدیل شود. در این چارچوب، اقشار مختلف بسیج با محوریت مسجد در قالب شبکه‌ای هماهنگ فعالیت می‌کنند تا مردم، به‌ویژه در محلات کم‌برخوردار، از ظرفیت تخصصی کادر درمان بهره‌مند شوند و موانع دسترسی به خدمات پزشکی کاهش یابد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: ما از نیروی انسانی متخصص و متعهد، نهادهای مسئول و شبکه گسترده مردمی برخورداریم؛ مسئله اصلی این است که چگونه این ظرفیت‌ها را به یکدیگر متصل کنیم، از فعالیت‌های جزیره‌ای عبور کنیم و به الگویی هماهنگ در خدمت‌رسانی برسیم.

طائب افزود: بسیج جامعه پزشکی با همین نگاه، ظرفیت تخصصی جامعه سلامت را سازماندهی می‌کند، با نهادهای مسئول به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوند می‌خورد و برای حل مسائل، راهکارهای عملیاتی ارائه می‌دهد. تمام تلاش ما در این الگوی نوین، کمک به تحقق عدالت در سلامت به‌عنوان یکی از شاخص‌های کارآمدی نظام است.

وی تأکید کرد: مسجد جایگزین شبکه بهداشت نیست، بلکه نقطه اتصال مردم و ظرفیت‌های سلامت محله با نهادهای مسئول است. با تکیه بر ظرفیت مساجد و پیوند اراده مردم با توان تخصصی نظام سلامت، می‌توان الگویی از حکمرانی مردمی ایجاد کرد که از بطن جامعه شکل بگیرد و به تقویت اقتدار ملی بینجامد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: امروز الحاق جامعه پزشکی به مسجد حضرت بقیه‌الله الاعظم با حضور رئیس‌جمهور انجام خواهد شد. همچنین از همه افرادی که در حوزه سلامت نقش دارند، بدون توجه به گرایش‌ها و علایق، دعوت کرده‌ایم تا در کنار یکدیگر برای حل مسائل مردم تلاش کنند و شعار «هر ایرانی یک بسیجی» را در مسیر خدمت‌رسانی محقق سازند.

طائب در پایان با تأکید بر ضرورت انسجام ملی خاطرنشان کرد: امیدواریم با عبور از اختلافات و نزاع‌های بی‌مورد و با تکیه بر همبستگی ملی، زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به مردم را فراهم کنیم.