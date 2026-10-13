کلاهبرداری دیجیتال رقیب تجارت کوکائین؛ انتقال قدرت در اقتصاد زیرزمینی

به گزارش خبرنگار مهر؛ اقتصاد جهانی کلاهبرداری دیجیتال در حال تجربه تحولی است که ابعاد آن از افزایش تعداد جرایم سایبری فراتر می‌رود. گسترش کاربرد هوش مصنوعی، شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی عرضه خدمات مجرمانه و توسعه زیرساخت‌های مالی مبتنی بر رمزارز، شرایطی فراهم کرده که شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری بتوانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و وابستگی محدودتر به زیرساخت‌های فیزیکی فعالیت کنند. در همین راستا، گزارش تحقیقی بلومبرگ، منتشرشده در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که این تحولات به تدریج ساختار سنتی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته را به صنعتی پراکنده، انعطاف‌پذیر و فراملی تبدیل کرده است.

برآورد اتحادیه جهانی مبارزه با کلاهبرداری (Global Anti-Scam Alliance) نشان می‌دهد که قربانیان کلاهبرداری در ۴۲ کشور طی سال ۲۰۲۵ مجموعاً حدود ۴۴۲ میلیارد دلار خسارت متحمل شده‌اند. این رقم از برخی برآوردهای ارزش تجارت جهانی کوکائین نیز فراتر می‌رود. این رقم بیانگر خسارت در کشورهای مورد بررسی است و نباید آن را معادل گردش مالی قطعی تمامی شبکه‌های کلاهبرداری جهان دانست. با این حال، گستردگی خسارات نشان می‌دهد که کلاهبرداری دیجیتال به یکی از چالش‌های مهم امنیت اقتصادی و حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است.

صنعت کلاهبرداری از شبکه‌های متمرکز تا بازار خدمات مجرمانه

الگوی سنتی فعالیت شبکه‌های بزرگ کلاهبرداری، به‌ویژه در کامبوج و میانمار، بر ایجاد مجتمع‌های محصور و به‌کارگیری گسترده نیروی انسانی استوار بود. این مراکز با استفاده از هویت‌های جعلی، روابط عاطفی ساختگی و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری غیرواقعی، قربانیان را طی فرایندهایی طولانی به انتقال دارایی ترغیب می‌کردند. تحقیقات میدانی بلومبرگ در یکی از این مراکز تعطیل‌شده در کامبوج نشان می‌دهد که این فعالیت‌های مذکور از ساختار سازمانی مشخص، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل‌های آموزشی برخوردار بوده‌اند. در برخی موارد، کارکنان تا هشت درصد درآمد حاصل از کلاهبرداری را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کردند.

فشارهای انتظامی و قضایی علیه این مراکز، به تغییر الگوی فعالیت شبکه‌های مجرمانه منجر شده است. به عنوان نمونه، در جریان عملیات گسترده دولت کامبوج، حدود ۲۵۰ هزار تبعه خارجی از این کشور خارج شدند. با این حال، شواهد گردآوری‌شده نشان می‌دهد که بخشی از فعالیت‌های مجرمانه به آپارتمان‌ها، هتل‌ها و حتی خودروها منتقل شده است. کشف یک شبکه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در طبقه هجدهم ساختمانی مسکونی در نایروبی، نمونه‌ای از گسترش جغرافیایی این فعالیت‌ها به خارج از جنوب شرق آسیاست.

عامل تعیین‌کننده در این جابه‌جایی، شکل‌گیری زنجیره تأمین دیجیتال خدمات مجرمانه است. شبکه‌های کلاهبرداری اکنون می‌توانند داده‌های شخصی سرقت‌شده، حساب‌های کاربری آماده، وب‌سایت‌های جعلی، نرم‌افزارهای جعل هویت و خدمات پول‌شویی را از فروشندگان مستقل تهیه کنند. این تقسیم کار، هزینه ورود به بازار کلاهبرداری را کاهش داده و امکان بازسازی سریع فعالیت‌ها پس از مداخله نهادهای انتظامی را فراهم کرده است.

هوش مصنوعی و فروپاشی موانع فنی ورود به بازار کلاهبرداری

مهم‌ترین نقش هوش مصنوعی در این تحول، کاهش مهارت فنی و منابع انسانی موردنیاز برای اجرای عملیات کلاهبرداری است. ابزارهای تولید خودکار محتوا، ترجمه هم‌زمان، جعل چهره و تولید کد، امکان طراحی سناریوهای متقاعدسازی و ایجاد زیرساخت‌های فریب را برای افرادی فراهم کرده‌اند که پیش‌تر فاقد توانایی فنی لازم بودند.

بررسی شرکت امنیت سایبری «ZeroFox» نشان می‌دهد که تعداد صفحات فیشینگ شناسایی‌شده در سطوح رایگان ۹ سکوی توسعه نرم‌افزار و ابزار ساخت برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی، طی دو سال بیش از چهار برابر شده و به ۱۰ هزار و ۶۰۰ صفحه رسیده است. این صفحات برای جعل هویت بانک‌ها، فروشگاه‌ها، شرکت‌های مخابراتی و خدمات مالی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اهمیت این یافته در آن است که ابزارهای قانونی توسعه نرم‌افزار، بدون نیاز به زیرساخت اختصاصی مجرمانه، قابلیت بهره‌برداری در عملیات فیشینگ را پیدا کرده‌اند.

اقتصاد این خدمات نیز به‌شدت رقابتی شده است. طبق یافته‌های گزارش بلومبرگ، برخی ابزارهای سوءاستفاده با اشتراک ماهانه ۵۰۰ دلار عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر، ارسال انبوه پیام به ۱۰ هزار نشانی ایمیل تنها یک دلار هزینه دارد و خدمات ابتدایی فیشینگ با کمتر از ۱۰۰ دلار قابل تهیه است. همچنین خدمات ترجمه هم‌زمان با هزینه ماهانه کمتر از ۲۰ دلار، امکان ارتباط شبکه‌های کلاهبرداری با قربانیان متعلق به کشورهای مختلف را تسهیل کرده‌اند.

در چنین شرایطی، هوش مصنوعی با کاهش هزینه تولید محتوای جعلی و افزایش ظرفیت شخصی‌سازی پیام‌ها، بهره‌وری عملیات مجرمانه را افزایش می‌دهد. نتیجه این تحول، امکان اجرای هم‌زمان تعداد بیشتری از سناریوهای کلاهبرداری با منابع محدودتر است.

بازارهای زیرزمینی و شکل‌گیری زنجیره تأمین فراملی جرم

پرونده پلتفرم چینی‌زبان «Xinbi Guarantee» نمونه روشنی از سازمان‌یافتگی اقتصاد زیرزمینی کلاهبرداری دیجیتال است. براساس گزارش بلومبرگ و بررسی داده‌های بلاکچینی شرکت «Chainalysis»، این بازار پیش از اقدام مقامات آمریکایی علیه کانال‌های تلگرامی و کیف‌پول‌های رمزارزی آن در سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۲۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده بود.

تحلیل جریان‌های مالی این مجموعه، ارتباط میان عرضه‌کنندگان داده‌های سرقت‌شده، خدمات ثبت حساب کاربری، طراحی وب‌سایت، نرم‌افزارهای دیپ‌فیک و شبکه‌های پول‌شویی را آشکار می‌کند. در نمونه‌هایی از تراکنش‌های شناسایی‌شده، یک خریدار ۸۳۴ دلار برای دریافت داده پرداخت کرده و خریدار دیگری مبلغ ۹۱۵۰ دلار به فروشنده نرم‌افزارهای هوش مصنوعی و جعل عمیق انتقال داده است.

اهمیت این بازارها در قابلیت جایگزینی سریع عرضه‌کنندگان و کانال‌های ارتباطی آن‌ها است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی فروشندگان پس از تعطیلی «Xinbi Guarantee»، فعالیت خود را به کانال‌های دیگر منتقل کردند. چنین ساختاری موجب می‌شود که تعطیلی یک بازار، الزاماً به توقف خدمات مجرمانه وابسته به آن منجر نشود و شبکه‌های فعال بتوانند از مسیرهای جایگزین به فعالیت ادامه دهند.

جهانی‌شدن کلاهبرداری و پیوند آن با قاچاق انسان

گسترش جغرافیایی شبکه‌های کلاهبرداری، پیامدهای مستقیمی برای مقابله با قاچاق انسان نیز به همراه داشته است. داده‌های ارائه‌شده از سوی اینترپل نشان می‌دهد که شمار ملیت‌های شناسایی‌شده در میان افراد گرفتار در مراکز کلاهبرداری به ۸۹ ملیت رسیده است و این رقم نسبت به اوایل سال ۲۰۲۳ بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

این تحول از گسترش دامنه جذب نیروی انسانی و قربانیان استثمار در شبکه‌های مجرمانه حکایت دارد. در برخی مراکز، افراد تحت اجبار به اجرای عملیات کلاهبرداری وادار می‌شوند. از همین ‌روی، تشخیص جایگاه حقوقی افراد بازداشت‌شده اهمیت ویژه‌ای دارد. آلیسون پیتلاک، مدیر برنامه سایبری مرکز استیمسون، بر ضرورت بررسی وضعیت کارکنان این مراکز به‌عنوان قربانیان احتمالی قاچاق انسان تأکید کرده است.

تجربه نیجریه نیز بیانگر انتقال تدریجی بخشی از فعالیت‌ها به بازارهای کار محلی است. در عملیات سال ۲۰۲۴ در لاگوس، بیش از ۷۰۰ مظنون در یک مرکز پنج‌طبقه‌ای بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از همکاری مدیران چینی با نیروهای محلی و استفاده از هویت‌های تولیدشده با هوش مصنوعی در این مجموعه است.

بحران مسئولیت پلتفرم‌ها و ناکارآمدی مقابله موردی

گسترش کلاهبرداری دیجیتال، شرکت‌های فناوری و مؤسسات مالی را با فشار فزاینده‌ای مواجه کرده است. به عنوان مثال، شرکت متا اعلام کرده که از سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶ میلیون حساب مرتبط با مراکز مجرمانه کلاهبرداری دیجیتال را در فیس‌بوک و اینستاگرام حذف کرده است. این شرکت همچنین ۶۵ میلیون آگهی کلاهبرداری را حذف کرده که ۹۴ درصد آن‌ها پیش از گزارش کاربران شناسایی شده‌اند.

با وجود این، سرعت ایجاد حساب‌های جایگزین، اثربخشی اقدامات موردی را محدود می‌کند. در حوزه مالی نیز بانک‌ها با مسئله دشوار تراکنش‌هایی مواجه‌ هستند که قربانیان تحت تأثیر فریب، شخصاً آن‌ها را تأیید می‌کنند. بر اساس داده‌های «UK Finance»، بانک‌های بریتانیا طی سال گذشته ۳۵۴٫۳ میلیون پوند به قربانیان کلاهبرداری از نوع انتقال وجه مجاز پرداخت کرده‌اند، درحالی‌که مجموع مبالغ سرقت‌شده از طریق تقلب در پرداخت‌ها به ۱٫۲۸ میلیارد پوند رسیده است.

دولت سنگاپور نیز با اتخاذ چارچوب مسئولیت مشترک بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی، نمونه‌ای از تلاش برای بازتوزیع مسئولیت پیشگیری و جبران خسارت میان بازیگران زنجیره خدمات دیجیتال ارائه کرده است. این رویکرد بیانگر آن است که تنظیم‌گری کلاهبرداری دیجیتال به‌تدریج از تمرکز بر تعقیب مرتکبان، به سمت تعیین تکالیف پیشگیرانه برای ارائه‌دهندگان زیرساخت حرکت می‌کند.

ضرورت بازنگری در معماری مقابله با جرایم دیجیتال

در نهایت، تحولات اخیر نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در حال تغییر اقتصاد عملیاتی جرایم سازمان‌یافته است. کاهش هزینه تولید ابزارهای فریب، گسترش بازارهای عرضه خدمات مجرمانه و امکان انتقال سریع فعالیت‌ها میان کشورها، موجب شده است که ظرفیت بازسازی شبکه‌های کلاهبرداری افزایش یابد و اقدامات انتظامی محدود به تعطیلی مراکز یا حذف حساب‌های کاربری، با چالش اثربخشی مواجه شوند.

مهم‌ترین دلالت سیاستی این وضعیت، ضرورت تمرکز بر زنجیره تأمین و زیرساخت اقتصادی کلاهبرداری محسوب می‌شود. مقابله مؤثر مستلزم همکاری هم‌زمان نهادهای قضایی، پلیس بین‌الملل، مؤسسات مالی، سکوهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی برای شناسایی شبکه‌های تأمین داده، ابزارهای جعل هویت و مسیرهای انتقال عواید مجرمانه خواهد بود. در کنار آن، تعیین مسئولیت متناسب بازیگران دیجیتال و تفکیک مرتکبان از قربانیان قاچاق انسان، باید در طراحی سازوکارهای حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

تداوم روند کنونی می‌تواند به تثبیت بازاری منجر شود که در آن، دسترسی به خدمات مجرمانه به‌اندازه دسترسی به ابزارهای متعارف دیجیتال آسان شده است. مسئله اصلی برای دولت‌ها، ایجاد توانایی مداخله در زیرساخت‌های اقتصادی و فناورانه‌ای است که امکان تکثیر مستمر این جرائم را فراهم می‌کنند.