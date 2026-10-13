راز نهفته در شلغم؛ از تقویت ایمنی تا سلامت قلب و گوارش

به گزارش خبرنگار مهر، شلغم، یکی از سبزیجات ریشه‌ای پرخاصیت، این روزها بیش از هر زمان دیگری در سبد غذایی خانواده‌ها جای گرفته است و متخصصان تغذیه می‌گویند این سبزی مغذی با دارا بودن انواع ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، نقشی مؤثر در تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد گوارش و حفظ سلامت عمومی بدن دارد.

شلغم چه در حالت خام و چه پخته، منبعی غنی از ویتامین C، پتاسیم، فیبر و آهن است و ویتامین C موجود در آن با افزایش تولید گلبول‌های سفید، به بدن در مقابله با ویروس‌ها کمک می‌کند و از بروز بیماری‌های فصلی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا پیشگیری کند.

علاوه بر این، فیبر فراوان شلغم موجب بهبود حرکات روده و جلوگیری از یبوست می‌شود و پتاسیم آن نیز در تنظیم فشار خون و حفظ سلامت قلب و عروق نقش کلیدی دارد و مصرف منظم این سبزی می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و کنترل چربی خون کمک کند.

شلغم؛ سبزی ریشه‌ای پرخاصیت در سبد غذایی خانواده‌ها

کارشناسان همچنین از خاصیت ضدالتهابی و سم‌زُدای شلغم یاد کرده و آن را مفید برای سلامت کبد، مفاصل و پوست می‌دانند و شلغم به دلیل دارا بودن آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی، با رادیکال‌های آزاد مقابله کرده و روند پیری سلول‌ها را کند می‌کند.

به باور متخصصان، شلغم پخته برای تسکین گلودرد و کاهش علائم سرماخوردگی بسیار مؤثر است، در حالی‌که شلغم خام به دلیل حفظ بیشتر ویتامین‌ها، برای تقویت ایمنی و پاکسازی دستگاه گوارش توصیه می‌شود. انتخاب میان شلغم خام یا پخته به شرایط بدنی و نیازهای تغذیه‌ای هر فرد بستگی دارد.

منبعی سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی

برای بهره‌مندی کامل از خواص شلغم، از نمونه‌های ارگانیک و بدون آفت‌کش استفاده شود. محصولات ارگانیک به دلیل نداشتن مواد شیمیایی مضر، ارزش غذایی بالاتری دارند و برای سلامت بدن مفیدتر هستند.

از نظر ارزش غذایی، شلغم یکی از سبزیجاتی است که علی‌رغم کالری پایین، مواد مغذی فراوانی دارد. هر 100 گرم از این سبزی حدود 21 کالری انرژی دارد، اما در همین مقدار، مقادیر قابل‌توجهی از ویتامین C، ویتامین B6، منگنز، مس، پتاسیم و فیبر طبیعی یافت می‌شود.

وجود این مواد سبب شده است که شلغم در گروه «سوپرفودها» یا غذاهای فوق‌العاده‌ی طبیعی قرار گیرد که با مصرف منظم آن می‌توان به تقویت بدن و پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها کمک کرد.

تأثیر شلغم بر سلامت قلب و گوارش

یکی از مهم‌ترین خواص شلغم، تقویت سیستم ایمنی بدن است. این سبزی غنی از ویتامین C است؛ ماده‌ای حیاتی که در تولید گلبول‌های سفید و آنتی‌بادی‌ها نقش دارد و به بدن کمک می‌کند تا در برابر ویروس‌ها و باکتری‌ها مقاوم‌تر شود و به همین دلیل، شلغم در فصل زمستان و در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، یکی از بهترین انتخاب‌های طبیعی برای افزایش مقاومت بدن به شمار می‌رود. ترکیب آسکروبیک اسید موجود در شلغم به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی عمل می‌کند و با خنثی کردن رادیکال‌های آزاد، از آسیب به سلول‌های بدن جلوگیری کنند.

شلغم؛ ضدالتهاب طبیعی و سم‌زُدای بدن

اما خواص شلغم به همین‌جا ختم نمی‌شود و پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که مصرف این سبزی می‌تواند در پیشگیری از سرطان نیز نقش داشته باشد. وجود ترکیباتی مانند گلوکوزینولات‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی نظیر ویتامین‌های C و E و بتاکاروتن، موجب افزایش فرآیند سم‌زدایی در بدن می‌شود. این ترکیبات مانع از تجمع مواد مضر در سلول‌ها شده و با جلوگیری از تغییرات سرطانی در بافت‌ها، خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها از جمله سرطان ریه، معده و روده را کاهش می‌دهند.

مصرف مداوم سبزیجات خانواده‌ی شب‌بو، مانند شلغم، کلم و گل‌کلم، می‌تواند یکی از راه‌های طبیعی و موثر در پیشگیری از بیماری‌های مزمن باشد.

شلغم همچنین تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت ریه‌ها و دستگاه تنفسی دارد. این گیاه حاوی مقدار مناسبی ویتامین A است که ضمن تقویت بینایی، به حفظ سلامت بافت‌های ریوی کمک می‌کند و ویتامین A باعث بازسازی سلول‌های آسیب‌دیده‌ی مخاطی در مجاری تنفسی شده و از التهاب‌های ناشی از آلودگی یا دود سیگار جلوگیری می‌کند.

در طب سنتی نیز شلغم به‌عنوان یکی از درمان‌های طبیعی برای سرفه، گلودرد و گرفتگی صدا شناخته می‌شود و معمولاً شلغم پخته یا آب شلغم برای نرم کردن سینه و تسکین علائم سرماخوردگی توصیه می‌گردد.

از دیگر خواص مهم شلغم، نقش آن در بهبود عملکرد گوارش است. فیبر موجود در این سبزی با افزایش حرکات روده، از یبوست جلوگیری کرده و باعث بهبود هضم غذا می‌شود. فیبر همچنین به تنظیم قند خون و کاهش کلسترول بد کمک می‌کند.

شلغم از نظر تأثیر بر پوست و مو نیز قابل توجه است. وجود ویتامین C و آنتی‌اکسیدان‌ها در این گیاه باعث می‌شود تولید کلاژن در بدن افزایش یافته و پوست شاداب‌تر و جوان‌تر باقی بماند. برخی از ترکیبات موجود در شلغم نیز خاصیت ضدالتهابی دارند و می‌توانند در کاهش جوش‌ها و التهابات پوستی مؤثر باشند و در طب سنتی ایران حتی استفاده‌ی موضعی از شلغم پخته با عسل برای رفع خشکی پوست و تسکین دردهای عضلانی پیشنهاد شده است.

خام یا پخته؛ هر دو مفید اما با تفاوت

از منظر تغذیه‌ای، تفاوت بین شلغم خام و پخته در نوع و مقدار مواد مغذی قابل جذب است. شلغم خام سرشار از ویتامین C و آنزیم‌های طبیعی است و برای تقویت ایمنی بدن و سم‌زدایی مفیدتر محسوب می‌شود و در مقابل، شلغم پخته به دلیل نرم‌تر شدن فیبرها، هضم آسان‌تری دارد و برای افراد با معده حساس مناسب‌تر است. شلغم پخته همچنین خاصیت تسکین‌دهنده دارد و برای کاهش درد گلو و التهاب مجاری تنفسی بسیار مفید است.

در نهایت باید گفت شلغم، با وجود ظاهر ساده و قیمت مناسب، گنجینه‌ای از خواص تغذیه‌ای است. از کمک به بهبود عملکرد کبد و دفع سموم گرفته تا تنظیم فشار خون، تقویت استخوان‌ها، پیشگیری از کم‌خونی و حتی کنترل وزن، همگی از فواید ثابت‌شده‌ی این سبزی مفید هستند.

مصرف منظم شلغم در رژیم غذایی نه‌تنها به سلامت عمومی بدن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند جایگزینی طبیعی برای بسیاری از مکمل‌های شیمیایی باشد. کارشناسان تغذیه توصیه می‌کنند برای بهره‌مندی کامل از خواص شلغم، از نمونه‌های تازه و ارگانیک آن استفاده شود؛ چراکه محصولات ارگانیک به‌دلیل نداشتن مواد شیمیایی و آفت‌کش‌ها، ارزش غذایی بالاتری دارند.

در روزهایی که سرما بر شهرها حاکم است و خطر ابتلا به بیماری‌های فصلی افزایش می‌یابد، یک بشقاب سوپ شلغم یا چند برش از شلغم پخته می‌تواند هم گرما و انرژی لازم را به بدن بدهد و هم سپری طبیعی در برابر بیماری‌ها باشد. شاید همین ویژگی‌هاست که باعث شده مردم از دیرباز بگویند: «زمستان بدون شلغم، مثل تابستان بدون هندوانه است!»