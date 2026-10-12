به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی‌نیاکی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری که با محوریت تودیع ومعارفه بخشدار کلاچای برگزار شد، با اشاره به ضرورت آمادگی برای برگزاری رزمایش سراسری جان‌فدا اظهار کرد: مدیران ادارات با برگزاری جلسات داخلی و بررسی مصوبات ابلاغی، زمینه مشارکت و هماهنگی هرچه بیشتر مجموعه‌های خود را فراهم کنند.

فرماندار رودسر با تأکید بر لزوم حضور و همراهی مدیران و کارکنان در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: دستگاهدهای اجرایی توجه جدی به مسئولیت‌های محوله و اجرای هماهنگ برنامه‌ها داشته باشند.

ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت بحران

وی در ادامه با اشاره به تغییرات اقلیمی و افزایش احتمال وقوع پدیده‌های جوی غیرمنتظره، بیان کرد: شرایط اقلیمی به‌گونه‌ای است که باید برای ماه‌های آینده از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کنیم و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی افزایش یابد.

داداشی‌نیاکی افزود: مدیریت بحران نیازمند پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و نباید اقدامات لازم را به زمان وقوع بحران موکول کرد؛ ازاین‌رو همه مدیران باید با بررسی وظایف و ظرفیت‌های مجموعه خود، آمادگی لازم را داشته باشند.

تأکید بر مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی

فرماندار رودسر در ادامه با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و ضرورت مدیریت مصرف گاز، برق و آب تصریح کرد: رعایت الگوی مصرف در ادارات ضروری است.

وی خواستار تعیین یک نفر به‌عنوان مسئول مدیریت مصرف انرژی در هر دستگاه اجرایی شد و تصریح کرد: مدیران باید بر نحوه مصرف انرژی در مجموعه خود نظارت داشته باشند و با اتخاذ تدابیر لازم، از مصرف غیرضروری جلوگیری کنند.

داداشی نیاکی با تأکید بر برخورد با دستگاه‌هایی که الزامات مدیریت مصرف را رعایت نمی‌کنند، گفت: رعایت صرفه‌جویی در ادارات یک ضرورت است و همه مجموعه‌ها باید برای کمک به دولت و جلوگیری از انتقال مشکلات تأمین انرژی به بخش خانگی، مسئولانه عمل کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با بخش تولید و صنعت، از جمله جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، برای مدیریت بهتر مصرف انرژی حائز اهمیت است.

آمادگی برای انتخابات شوراها و اجرای سرشماری

فرماندار رودسر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آینده نزدیک اظهار کرد: دستگاه های اجرایی آمادگی لازم برای همکاری با ستاد انتخابات شهرستان داشته باشند و در صورت دریافت مکاتبات و درخواست‌های مرتبط، اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

وی اضافه کرد: اجرای طرح سرشماری از موضوعات مهم پیش‌رو است و لازم است همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های موجود در سطح شهرستان و روستاها برای اجرای مطلوب این طرح، صورت گیرد.

فرماندار رودسر با اشاره به اهمیت اطلاعات حاصل از سرشماری در برنامه‌ریزی‌های آینده، اظهار کرد: نتایج این طرح در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعه شهرستان و روستاها در سال‌های آینده نقش مهمی خواهد داشت.

در این مراسم طی حکمی از سوی هادی حق‌شناس شناس استاندار گیلان «محمد علی حسن زاده» به عنوان بخشدار کلاچای معرفی شد.