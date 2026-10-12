به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن بهرامی، ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اصحاب رسانه که با حضور استاندار اصفهان در دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و تلاش شده است با طراحی بخش‌های نمایشگاهی، رقابتی و حمایتی، زمینه پیوند میان شرکت‌های خلاق، بازار و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده فعالان این حوزه از فراخوان مانوین افزود: فراخوان این رویداد از ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شد و با توجه به میزان مشارکت شرکت‌های خلاق، دانش‌بنیان و فناور از نقاط مختلف کشور، مهلت ثبت‌نام تا ۱۱ تیرماه تمدید شد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با بیان اینکه در مجموع ۳۹۶ شرکت برای حضور در بخش نمایشگاهی ثبت‌نام کردند، تصریح کرد: پس از ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۱۳۰ شرکت برای حضور نهایی انتخاب شدند و با اضافه شدن حدود ۲۰ شرکت بزرگ، شمار شرکت‌کنندگان نمایشگاهی به حدود ۱۵۰ شرکت رسید. همچنین مجموعه‌ای از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان و نهادهای فعال در زیست‌بوم فناوری‌های نرم و صنایع خلاق در این رویداد حضور دارند.

بهرامی با تشریح ساختار اجرایی این رویداد گفت: مانوین در سه بخش نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های عمومی طراحی شده است که هر یک مأموریت مشخصی در توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در بخش نمایشگاه، معرفی دستاوردها و توانمندی‌های شرکت‌های خلاق، دانش‌بنیان و فناور دنبال می‌شود؛ در بخش جشنواره نیز شناسایی و معرفی برندهای برتر و الگوهای موفق کسب‌وکار در صنایع خلاق در دستور کار قرار دارد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین افزود: در بخش فراخوان‌های عمومی نیز تلاش می‌کنیم از طریق تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های قابل تبدیل به کمک بلاعوض، به شرکت‌های نوپا در مسیر توسعه محصول و تجاری‌سازی کمک کنیم؛ زیرا بخشی از کسب‌وکارهای خلاق برای رسیدن به مرحله بلوغ و حضور مؤثر در بازار به حمایت‌های هدفمند نیاز دارند.

بهرامی با اشاره به طراحی جوایز ویژه برای بخش رقابتی مانوین اظهار کرد: در جشنواره امسال ۳۵ جایزه یک میلیارد تومانی با عنوان تندیس طلایی و هفت جایزه دو میلیارد تومانی با عنوان تندیس الماس برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: این جوایز حوزه‌هایی از جمله بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن، پویانمایی، مد و پوشاک، طراحی، اسباب‌بازی، آموزش و یادگیری و خانه‌های خلاق تخصصی را پوشش می‌دهد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به معیارهای ارزیابی آثار و کسب‌وکارها گفت: میزان فروش، صادرات، پیچیدگی محصول، نوآوری و میزان اشتغال ایجادشده از جمله شاخص‌های انتخاب برگزیدگان است.

وی اضافه کرد: در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود برگزیدگان تا ۱۵ شهریورماه معرفی شوند، اما دبیرخانه تصمیم گرفت ظرفیت ارزیابی را افزایش دهد و تعداد بیشتری از نامزدها را وارد مرحله نهایی کند. بر همین اساس، ارزیابی میدانی و ارائه توانمندی‌های شرکت‌های منتخب به ارزیابان در روزهای برگزاری نمایشگاه انجام می‌شود تا انتخاب برگزیدگان با دقت و شفافیت بیشتری صورت گیرد.

بهرامی گفت: مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این رویداد در ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار خواهد شد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای توسعه این کسب‌وکارها اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته است تا منابع از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری و در قالب حمایت از شرکت‌های خلاق پرداخت شود.

وی افزود: همچنین تفاهم‌نامه‌ای با معاونت اشتغال و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده است که بر اساس آن، ۱۵۰ میلیارد تومان از محل منابع مرتبط با خوداشتغالی و مشاغل خانگی برای حمایت از شرکت‌های خلاق و از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در شبکه تأمین مالی اختصاص یابد.

بهرامی تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی مانوین این است که شرکت‌های خلاق صرفاً در مرحله معرفی ایده و محصول باقی نمانند، بلکه بتوانند با دسترسی به منابع مالی، مسیر تولید، توسعه بازار و تجاری‌سازی را طی کنند.

وی در تشریح دلایل انتخاب اصفهان برای میزبانی این رویداد ملی گفت: در فرایند انتخاب میزبان، ظرفیت‌های استان‌های مختلف بررسی شد و سیاست تمرکززدایی از تهران و برگزاری رویدادهای ملی در مناطق مستعد کشور مورد توجه قرار گرفت.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین ادامه داد: اصفهان علاوه بر برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی، دارای ظرفیت‌های زنده در حوزه‌های صنایع‌دستی، معماری، نساجی، طراحی و تجارت است. معرفی اصفهان به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، برخورداری از شمار قابل توجهی شرکت خلاق پس از تهران، زیرساخت‌های مناسب و آمادگی مدیریت ارشد استان برای همکاری نیز در انتخاب این شهر مؤثر بود.

بهرامی با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و نهادی اصفهان تصریح کرد: توان این استان به صنایع‌دستی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، طراحی و سایر شاخه‌های صنایع خلاق نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند. اصفهان می‌تواند به سکوی توسعه این حوزه در کشور تبدیل شود و تجربه‌های موفق آن برای سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به این حوزه گفت: در اقتصاد امروز، تولید ثروت صرفاً به کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و سرمایه‌های بزرگ وابسته نیست؛ افرادی که ایده‌ای خلاقانه دارند و می‌توانند آن را به محصول، بازار و کسب‌وکار تبدیل کنند نیز قادر به خلق ارزش اقتصادی هستند.

وی افزود: صنایع خلاق تنها به هنر و فعالیت‌های فرهنگی محدود نمی‌شوند، بلکه طیف متنوعی از فعالیت‌ها از طراحی صنعتی و صنایع‌دستی تا بازی‌های رایانه‌ای و تولید محتوای دیجیتال را در بر می‌گیرند.

بهرامی با بیان اینکه کشور از نظر استعدادهای فرهنگی، هنری و خلاقانه ظرفیت‌های فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را به محصولات قابل فروش، اشتغال، درآمد و کسب‌وکارهای پایدار تبدیل کرد. مانوین با همین هدف شکل گرفته است تا میان توان خلاقانه کشور و نیازهای واقعی بازار ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به برگزاری سه نشست شورای سیاست‌گذاری ملی این رویداد اظهار کرد: در نخستین جلسه که در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد، شش عضو دولت و نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی ایران و شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین ادامه داد: دومین جلسه با میزبانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و مدیران استانی اصفهان نیز به‌صورت مجازی در آن شرکت کردند. سومین جلسه نیز روز شنبه با حضور رئیس‌جمهور و اعضای مرتبط در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

بهرامی تصریح کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها، قرار است پس از برگزاری مانوین، بسته‌های حمایتی و نظام سیاست‌گذاری برای توسعه صنایع خلاق و تقویت جایگاه اقتصاد خلاق به‌عنوان یکی از مزیت‌های اقتصاد ملی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای حمایتی استان گفت: در ماه‌های گذشته تلاش شد با برگزاری نشست‌های استانی و ملی، وظایف و ظرفیت‌های مجموعه‌های مختلف مشخص شود و همکاری میان بخش‌های مختلف برای توسعه این زیست‌بوم افزایش یابد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین تأکید کرد: هدف این نیست که نمایشگاهی برگزار شود و پس از اختتامیه، فعالیت‌ها متوقف بماند؛ مانوین باید نقطه آغاز مسیری مستمر برای تحول در اقتصاد خلاق باشد و دستاوردهای آن در سیاست‌گذاری و حمایت از کسب‌وکارها ادامه پیدا کند.

بهرامی با اشاره به ویژگی‌های شرکت‌کنندگان نمایشگاه مانوین گفت: نزدیک به نیمی از شرکت‌های حاضر در بخش نمایشگاهی توسط زنان مدیریت می‌شوند و حتی ممکن است سهم زنان در مدیریت این شرکت‌ها بیشتر از این میزان باشد.

وی افزود: مدیران بسیاری از شرکت‌های خلاق حاضر در رویداد در بازه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند و این موضوع ظرفیت بالای نسل جوان برای فعالیت اقتصادی مبتنی بر خلاقیت و نوآوری را نشان می‌دهد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اشاره به گستردگی حوزه‌های تخصصی شرکت‌کنندگان بیان کرد: صنایع‌دستی از نظر تعداد شرکت‌های حاضر، بیشترین سهم را در بخش نمایشگاهی دارد؛ با این حال، حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن نیز از ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده برخوردارند.

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های صنایع خلاق کشور گفت: موفقیت این رویداد زمانی معنا پیدا می‌کند که از فضای نمایشگاهی فراتر برود، به زندگی مردم راه پیدا کند و با مشارکت عمومی، زمینه شناخت بیشتر جامعه از فرصت‌های اقتصادی صنایع خلاق فراهم شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های خلاق، پیگیری نتایج حمایت‌ها و مطالبه استمرار برنامه‌ها، به تبدیل مانوین از یک رویداد سه‌روزه به حرکتی مؤثر و ماندگار در اقتصاد خلاق کشور کمک کنند.