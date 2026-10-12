مانوین باید به قراردادهای اقتصادی صنایع خلاق اصفهان منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین با اصحاب رسانه که با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس این رویداد، در دفتر استاندار اصفهان برگزار شد، با تشریح انتظارات از برگزاری این رویداد اظهار کرد: مانوین زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود دست پیدا کند که به ایجاد ارتباط مؤثر میان صاحبان ایده، شرکت‌ها و مجموعه‌های متقاضی خدمات منجر شود و زمینه همکاری‌های اقتصادی واقعی را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت نتیجه‌محوری در برگزاری رویدادهای حوزه صنایع خلاق افزود: معرفی ظرفیت‌ها باید مقدمه‌ای برای شکل‌گیری همکاری‌های تجاری باشد و فعالان این حوزه بتوانند از طریق حضور در مانوین، مشتریان و سفارش‌دهندگان بالقوه خود را شناسایی کنند و به قراردادهای عملیاتی برسند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین به ظرفیت‌های مغفول در اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: بخشی از توان اقتصادی موجود به دلایل مختلف به فعالیت مؤثر منجر نشده است و استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها و راهکارهای نوآورانه می‌تواند زمینه فعال‌سازی بخشی از این توان را فراهم کند.

خسروی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در فولادشهر اشاره کرد و با بیان اینکه پروژه‌ای بزرگ در این حوزه در حال شکل‌گیری است، توضیح داد: فولادشهر در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از مراکز مهم پردازش کشور قرار دارد و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه فناوری‌های نوین کشور، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فناورانه استان اصفهان تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های پردازشی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر در حوزه هوش مصنوعی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تأکید بر پیوند میان نوآوری، فناوری و اقتصاد استان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود زمانی اثربخش خواهد بود که به ایجاد فرصت‌های اقتصادی، شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و تبدیل توان علمی و فناورانه به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار منجر شود.