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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

دامغان روی خط وقف؛ ۲۱ میلیارد تومان موقوفه جدید ثبت شد

دامغان روی خط وقف؛ ۲۱ میلیارد تومان موقوفه جدید ثبت شد

سمنان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از ثبت ۲۱ میلیارد تومان وقف توسط یک خیر دامغانی خبر داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت سه موقوفه جدید در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: یک واقف دامغانی این سه موقوفه را وقف کرده است.

وی با بیان اینکه ارزش این موقوفات ۲۱ میلیارد تومان است، افزود: این واقف نیک اندیش دو آپارتمان و یک واحد مسکونی را وقف کرده است.

مدیرکل اوقاف استان سمنان با بیان اینکه ثبت این سه وقف جدید میزان موقوفات شهرستان دامغان را یکباره افزایش داد، تاکید کرد: چنین قبیل اقداماتی قابل قدردانی است.

علیزاده همچنین با اشاره به اهمیت وقف، تاکید کرد: نیکوکاران واقف استان سمنان می توانند با وقف در کنار باقیات صالحات، بهترین خدمت رسانی را برای نسل های آتی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، دینی و مذهبی و ... داشته باشند.

کد مطلب 6976271

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