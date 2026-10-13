دامغان روی خط وقف؛ ۲۱ میلیارد تومان موقوفه جدید ثبت شد

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت سه موقوفه جدید در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: یک واقف دامغانی این سه موقوفه را وقف کرده است.

وی با بیان اینکه ارزش این موقوفات ۲۱ میلیارد تومان است، افزود: این واقف نیک اندیش دو آپارتمان و یک واحد مسکونی را وقف کرده است.

مدیرکل اوقاف استان سمنان با بیان اینکه ثبت این سه وقف جدید میزان موقوفات شهرستان دامغان را یکباره افزایش داد، تاکید کرد: چنین قبیل اقداماتی قابل قدردانی است.

علیزاده همچنین با اشاره به اهمیت وقف، تاکید کرد: نیکوکاران واقف استان سمنان می توانند با وقف در کنار باقیات صالحات، بهترین خدمت رسانی را برای نسل های آتی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، دینی و مذهبی و ... داشته باشند.