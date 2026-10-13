غلامرضا خراسانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، نیازمند افزایش آگاهی عمومی، اطلاع‌رسانی به موقع و همکاری دهیاری‌ها و مردم است.

وی با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی با دهیار روستای نگارمن شهرستان شاهرود افزود: در این نشست، راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، شیوه‌های اطلاع‌رسانی به اهالی و آگاه‌سازی روستاییان درباره ضوابط قانونی و پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی را از ابزارهای مهم پیشگیری از تخلفات دانست و افزود: در همین راستا، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای اهالی روستای نگارمن با هدف آشنایی بیشتر مردم با قوانین و مقررات مربوط به اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

خراسانیان با تأکید بر نقش دهیاری‌ها و شوراهای روستا در صیانت از اراضی زراعی و باغی بیان کرد: اطلاع‌رسانی به موقع و همکاری مردم و مسئولان محلی می‌تواند از شکل‌گیری ساخت‌ و ساز های غیرمجاز جلوگیری کند و زمینه حفاظت از اراضی کشاورزی را فراهم آورد.