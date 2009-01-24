اصلاح ساختار صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور

علیرضا پوربصیر در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت اصلاح ساختار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در کشور گفت: طرح اصلاح ساختار شالیکوبی های کشور در قالب طرح اصلاح واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف کاهش ضایعات کیفی ( برنج شکسته) در واحدهای شالیکوبی کشور در حال انجام است.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: نوسازی و بهسازی واحدهای شالیکوبی استانها، افزایش برنج تجاری سالم، ارتقاء و توسعه صنایع تبدیلی برنج، افزایش مدت کاری واحدهای شالیکوبی، تولید تجاری واحدهای شالیکوبی، تولید واحدهای شالیکوبی در ظرفیت اقتصادی به عنوان اهداف اصلی طرح اصلاح ساختار شالیکوبی های کشوردر دستور کار قرارگرفته است.

وی میزان تولید شلتوک جهان را 650 میلیون تن معادل 429 میلیون تن برنج در 114 کشور اعلام کرد و افزود: میزان تولید شلتوک آسیا رقمی بالغ بر 584 میلیون تن است که این میزان 90 درصد تولید جهان را شامل می شود، ضمن اینکه میزان تولید شلتوک در ایران معادل 2.6 میلیون تن است.

راهکارهای کاهش ضایعات کیفی برنج

پوربصیرعنوان کرد: تعداد واحدهای شالیکوبی کشور بالغ بر 3 هزار و 800 واحد تولیدی است که عمدتا با فناوری قدیمی و سیستم ماشین آلات فرسوده فعالیت می کنند.

وی با اشاره به میزان ضایعات کیفی برنج در کشور خاطرنشان کرد: میزان برنج شکسته بالغ بر 346 هزار تن معادل 22 درصد برنج سفید تولید کشور است که با اصلاح ساختار واحدهای شالیکوبی این میزان ضایعات کیفی برنج به 16 تا 18 درصد کاهش می یابد.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در صورت اجرای کامل طرح اصلاح ساختار واحدهای شالیکوبی کشور و با درنظرگرفتن 4 درصد کاهش شکستگی سالانه 800 میلیارد ریال به درآمد بهره بردارن بخش افزوده می شود.

وی با بیان اینکه طرح مذکور حدود سه سال در سطح کشوربه مرحله اجرا درآمده است افزود: تاکنون اصلاح، نوسازی و بهسازی 178 واحد شالیکوبی در 6 استان گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، فارس و اصفهان با تسهیلاتی معادل 200 میلیارد ریال از محل کمکهای فنی و اعتباری به پایان رسیده و با بهره برداری از 178 واحد مورد اشاره سالانه 110 میلیارد ریال به درآمد بهره برداران اضافه شده است.

پوربصیر تصریح کرد: علاوه بر اصلاح ساختار واحدهای شالیکوبی برنامه ارتقاء صنایع تبدیلی و تکمیلی برنج با استفاده از محصولات جانبی نظیر سبوس و پوسته برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین بسته بندی و فرآوری های نوین از برنج مدنظر قرار دارد.

اجرای طرح ساماندهی خرما در9 استان کشور

وی طرح ساماندهی و فرآوری خرما را از دیگر طرحهای اجرایی در راستای تحقق اصلاح ساختار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در کشورخواند و گفت: این طرح با تاکید بر اصلاح، نوسازی و تکمیل واحدهای درجه بندی و بسته بندی خرما، جایگزینی قند مایع و شیره خرما به جای بخشی از شکر مصرفی در صنعت غذایی کشورعملیاتی می شود.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قند حاصل از خرما می تواند در صنعت غذای کشور جایگزین شکر وارداتی شود افزود: طرح ساماندهی و فرآوری خرما برای بسته بندی و فرآوری 400 هزار تن خرما تهیه و تدوین شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به برآورد 1900 میلیارد ریال اعتبارات برای اجرای کامل طرح مذکور، در صورت تحقق در مدت برنامه 3 ساله در 9 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، اصفهان، منطقه جیرفت و کهنوج عملیاتی خواهد شد.

اجرای طرح ساماندهی، نگهداری و فرآوری سیب زمینی

پوربصیر با اشاره به اجرای طرح ساماندهی، نگهداری و فرآوری سیب زمینی در راستای تحقق اصلاح ساختار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید سیب زمینی در کشور بیش از 5 میلیون تن بوده و ظرفیت انبارهای نگهداری این محصول حدود 1.6 میلیون تن یعنی در حدود 30 درصد سیب زمینی تولیدی کشوراست.

وی با بیان مطلب فوق افزود: تنها 7 درصد از انبارهای مذکور، انبار فنی بوده و ظرفیت نگهداری 112 هزار تن سیب زمینی را دارا است و با توجه به بالا بودن میزان ضایعات پس از برداشت این محصول، طرح ساماندهی سیب زمینی مشتمل بر احداث انبارهای فنی نگهداری ، بازسازی انبارهای موجود، تکمیل واحدهای نیمه تمام فرآوری سیب زمینی و احداث واحدهای جدید در قطبهای تولید، احداث واحدهای سورت و بسته بندی است که تحقق آنها دردستور کار قرار گرفته است.