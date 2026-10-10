شجاعی: برای داشتن تیم‌ ملی قدرتمند زنان به لیگ پویا نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی در مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتسال زنان با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقاتی منظم و باکیفیت اظهار داشت: در بخش زنان دو رویداد بسیار مهم پیش رو داریم. تیم ملی بزرگسالان در رقابت‌های ریاض حضور خواهد داشت و تیم ملی جوانان نیز به‌عنوان تنها نماینده آسیا در بازی‌های المپیک جوانان داکار شرکت می‌کند. بدون شک برگزاری یک لیگ پویا و باکیفیت می‌تواند نقش مؤثری در آماده‌سازی و تقویت تیم‌های ملی برای حضور قدرتمند در این رقابت‌ها داشته باشد.

وی افزود: همکاری باشگاه‌ها با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال نقش بسیار ارزشمندی در برگزاری مسابقاتی منظم و پربار دارد. امیدواریم با تعامل و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مرتبط شاهد برگزاری لیگی باکیفیت باشیم که بتواند به رشد و توسعه فوتسال زنان و تقویت تیم‌های ملی کمک کند.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنان اضافه کرد: از باشگاه‌هایی که با هدف قهرمانی در مسابقات حضور پیدا می‌کنند انتظار داریم در کنار اهداف رقابتی خود همکاری و همراهی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را نیز در اولویت قرار دهند. با همدلی و تعامل می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم تا فوتسال زنان مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه دهد.

وی در ادامه با اشاره به خداحافظی گلاره ناظمی از دنیای داوری، گفت: بر ضرورت تداوم حضور قدرتمند داوران ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد. توسعه داوری فوتسال زنان و حمایت از داوران برای حضور در میادین بین‌المللی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا زمینه برای حضور پررنگ‌تر نمایندگان کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی فراهم شود.

شجاعی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق ورزشی در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان تصریح کرد: امیدوارم با همراهی باشگاه‌ها و تلاش همه عوامل اجرایی، شاهد مسابقاتی جذاب، باکیفیت و جوانمردانه باشیم و در فضایی سرشار از همدلی و رقابت سالم بتوانیم به توسعه فوتسال زنان و پرورش بازیکنانی توانمند برای تیم‌های ملی کمک کنیم.