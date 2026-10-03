داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای پایلوت سامانه هوشمند پلاک‌خوان در گمرک خسروی خبر داد و اظهار کرد: این سامانه هفته آینده در این گمرک عملیاتی می‌شود و پس از آن گمرک پرویزخان نیز به سامانه پلاک‌خوان مجهز خواهد شد.

وی افزود: گمرک خسروی نخستین گمرک کشور است که سامانه هوشمند پلاک‌خوان در آن به صورت پایلوت راه‌اندازی می‌شود و در همین راستا، دوربین‌های هوشمند این سامانه در مرز خسروی در حال نصب است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به کارکردهای این سامانه گفت: پلاک‌خوان هوشمند امکان شناسایی و کنترل ترددهای غیرمجاز را فراهم می‌کند و می‌تواند در مقابله با قاچاق نیز نقش مؤثری داشته باشد.

صادقی تصریح کرد: ثبت سیستمی اطلاعات تردد خودروها، امکان نظارت دقیق‌تر بر رفت‌وآمدها را فراهم کرده و به افزایش اشراف گمرک بر تردد خودروها در محدوده گمرکی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از اجرای پایلوت سامانه در گمرک خسروی، گمرک پرویزخان نیز به این سامانه مجهز خواهد شد تا فرآیند کنترل و ثبت تردد خودروها در این گمرک نیز به شکل هوشمند انجام شود.