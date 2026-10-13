مازندران میزبان جشنواره آیات در بخش رسانه و مطبوعات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خدمتکار صبح سه‌شنبه در نشست گردهمایی مؤسسات مردمی، تشکل‌ها و مراکز قرآنی استان مازندران با محوریت بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت و بررسی برنامه‌های قرآنی پیش‌رو با قدردانی از فعالیت مؤسسات و تشکل‌های قرآنی در نقاط مختلف استان، اظهار کرد: دستور اصلی این جلسه، بررسی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت و تشریح جزئیات، روندها و فرایندهای اجرایی آن است.

وی با اشاره به ازسرگیری برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت پس از چند سال وقفه افزود: با تلاش مجموعه مرکز عالی قرآن و عترت، این آزمون بار دیگر در حال برگزاری است و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی ثبت‌نام، لازم است اطلاع‌رسانی گسترده‌تری برای جذب شرکت‌کنندگان انجام شود.

خدمتکار آرانی با بیان اینکه تا صبح روز برگزاری نشست، یک‌هزار و ۳۴۲ نفر از مازندران در این آزمون ثبت‌نام کرده بودند، گفت: این میزان ثبت‌نام با توجه به جمعیت استان و ظرفیت جامعه قرآنی مازندران، متناسب نیست و انتظار می‌رود مؤسسات و تشکل‌های قرآنی برای افزایش مشارکت، تلاش بیشتری داشته باشند.

وی تأکید کرد: شرکت در آزمون سراسری قرآن و عترت نباید صرفاً به اعضای جامعه قرآنی محدود شود، بلکه لازم است با اطلاع‌رسانی و تشویق هدفمند، زمینه حضور عموم مردم نیز فراهم شود تا این رویداد به جریانی فراگیر در جامعه تبدیل شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای فعالیت‌های قرآنی کشور در یک تا دو دهه گذشته بیان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف قرآنی حاصل شده است و در حوزه‌هایی همچون آموزش عمومی قرآن، افزایش سواد قرآنی، تربیت حافظان و برگزاری رویدادهای تبلیغی و ترویجی، از جمله جشنواره‌ها، مسابقات و نمایشگاه‌ها، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

وی افزود: امروز جمعیت قابل توجهی در شهرها و روستاهای کشور از فعالیت‌های شبکه قرآنی بهره‌مند هستند و این ظرفیت مردمی، یکی از دستاوردهای مهم سال‌های گذشته به شمار می‌رود.

خدمتکار آرانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه فعالیت مجموعه‌های قرآنی متناسب با شرایط کنونی کشور تصریح کرد: مؤسسات قرآنی، تشکل‌های مردمی و فعالان این حوزه باید در نحوه فعالیت خود بازنگری کرده و متناسب با شرایط فعلی، به بازآفرینی و تنظیم مجدد برنامه‌ها و آرایش فعالیت‌های خود بپردازند.

وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت مؤسسات و تشکل‌های قرآنی همچنان مانند ۱۰ سال گذشته، صرفاً به آموزش‌های عمومی قرآن محدود باشد. آموزش روخوانی، روان‌خوانی و حفظ قرآن فعالیت‌هایی ارزشمند و ضروری هستند، اما نباید تمام ظرفیت مجموعه‌های قرآنی تنها به این حوزه‌ها اختصاص پیدا کند.

این مسئول با تأکید بر تداوم آموزش عمومی قرآن به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت مؤسسات گفت: آموزش‌های عمومی قرآن همچنان باید به‌عنوان یک جریان اصلی دنبال شود، اما در کنار آن لازم است متناسب با نیازهای جامعه و شرایط جدید کشور، زمینه‌های تازه‌ای برای نقش‌آفرینی مؤسسات و تشکل‌های قرآنی فراهم شود.

خدمتکار آرانی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره آیات اظهار کرد: مازندران امسال میزبان جشنواره آیات در بخش رسانه و مطبوعات است و برنامه‌ریزی برای آغاز این رویداد و معرفی آن در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مؤسسات قرآنی و رسانه‌ها در برگزاری این جشنواره افزود: انتظار می‌رود مجموعه‌های قرآنی در زمینه اطلاع‌رسانی، مشارکت و هم‌افزایی برای برگزاری این رویداد اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا ظرفیت‌های استان در حوزه فعالیت‌های قرآنی و رسانه‌ای به شکل مؤثرتری به کار گرفته شود.

در این نشست، همچنین موضوعات مرتبط با فرایند اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت و ابهام‌های احتمالی مؤسسات قرآنی درباره این رویداد مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تعامل بیشتر میان مجموعه‌های قرآنی و برگزارکنندگان آزمون تأکید شد.